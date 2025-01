El Gobierno tiene que pulsar el botón de las ayudas ya

Reflexiones de la dana.

Han pasado, tres largos meses, noventa larguísimos e intensos días desde que la DANA asolara Torrent, dejando tras de sí imágenes de desolación, pero que fueron ampliamente superadas por las imágenes del ejemplo de solidaridad y generosidad de vecinos, voluntarios y asociaciones que han marcado para siempre nuestra ciudad y nuestra provincia.

En las primeras horas y días, mientras el agua torrencial paralizaba nuestro municipio, en un esfuerzo conjunto y coordinado la respuesta fue inmediata, desde el ayuntamiento, priorizamos las actuaciones de emergencia, poniendo todos los recursos humanos y materiales de los que disponíamos como municipio. Un esfuerzo y coordinación colectivo, que priorizó garantizar la seguridad en infraestructuras y ciudadanos, y ayudar y atender a los afectados, junto a las labores de limpieza, entre otras primeras urgencias. Y desde entonces, no hemos dejado de trabajar, poniendo cada recurso a disposición de la reconstrucción de nuestra ciudad.

Otros artículos de Amparo Folgado

Tres meses después, enfrentamos un duro proceso de reconstrucción que no es solo material, sino también social. Conjuntamente con la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, trabajamos de manera coordinada en las inversiones que está necesitando el municipio. Pero otras infraestructuras esenciales, competencia del gobierno central, están siendo contratadas de emergencia por los recursos del propio ayuntamiento, contrataciones que aunque millonarias, son imprescindibles para devolver a nuestra ciudad la seguridad a sus ciudadanos y la normalidad que les fué arrebatada.

Actuaciones en barrancos, infraestructuras hidráulicas, caminos, puentes, pasarelas, servicios públicos, viviendas, etc. Y la búsqueda de soluciones habitacionales temporales para los ciudadanos que se han quedado sin hogar, son las labores que nos ocupan y preocupan ahora mismo. Sin embargo, esta tarea no puede recaer únicamente en las arcas municipales y estamos centrados en reivindicar las ayudas económicas a las Instituciones responsables y competentes.

Esta carga económica resulta insostenible para nuestro consistorio, que necesita con urgencia apoyo económico por parte del Estado. Las cuantías de estas actuaciones superan con creces la capacidad financiera del consistorio, lo que pone en jaque la estabilidad económica del municipio, al punto de tener que pedir préstamos.

Sin embargo, esta tarea no puede recaer únicamente en las arcas municipales. Quiero ser clara y firme al exigir al gobierno central, a los ministerios y a las instituciones dependientes que pulsen el botón y activen las ayudas económicas necesarias. Torrent necesita soluciones y no puede esperar a que se actúe sobre los barrancos, sobre los caminos, pasos, caminos rurales, aclarar la situación de las viviendas de los vecinos junto a los barrancos, actuar en las infraestructuras esenciales del municipio. Y en esta nueva fase, es crucial la atención social a las personas que han perdido su vivienda y que actualmente están alojados en soluciones habitacionales temporales gestionadas por el ayuntamiento. Es urgente e imperiosa la necesidad de disposición de viviendas, por parte del gobierno central, para los municipios, ya que no tenemos recursos ni posibilidades.

Son momentos en los que hay que dar respuestas urgentes y soluciones reales, como nos demandan los vecinos afectados, en viviendas y en infraestructuras de Torrent, para poder hacer frente a una recuperación completa y rápida, por el bien de los ciudadanos de Torrent. Con el compromiso de todos, que hemos asumido, estoy convencida de que saldremos adelante más fuertes y unidos que nunca. La adversidad nos ha golpeado, pero nuestra solidaridad y determinación han demostrado que juntos podemos superar cualquier desafío y seguir avanzando.