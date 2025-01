El polèmic antivacunes Robert F. Kennedy Jr., designat per Trump per a ser el secretari de Salut.

Descodificar la lògica interna de terraplanistes, creacionistes, negacionistes i la resta d’una variada fauna no és fàcil. Si els preguntes per què?, en lloc d’argumentar vomiten: perquè sí! «Fins que no m’ensenyen com es corba l’aigua als oceans, la Terra és plana, sense cap dubte», ha dit l’exfutbolista Javi Potes. I no és l’únic. La zoologia conspiranoica són gent real i no memes (encara que ho semblen). Quan n’he tingut algun a l’abast, el diàleg ha sigut impossible. Diàleg? Què dic! Una caòtica verborrea amb preguntes que no obtenen respostes i respostes que no contesten preguntes. La impressió és la d’estar amb algú més confós que un borratxo bevent xampú (diagnòstic per al que no cal ser especialista en psicologia del comportament).

Caminem cap a l’Edat Mitjana? Qualsevol ho diria, a tenor de com pul·lulen a les xarxes les més variades teories conspiratives. Unes, perquè resulten més atractives que qualsevol història simple; i altres, perquè solen connectar amb les idees prèvies de la gent. Vivim permanentment en la sospita. Són temps d’incertesa i desconfiar és el nou manament pagà: sospitaràs sobre totes les coses; sobre l’esfericitat de la Terra, sobre les vacunes, sobre l’escalfament global, sobre els ‘chemtrails’, etc. Som una societat que, per principi, desconfia de les versions oficials i opta per explicar els fets atribuint-los a un ens maligne, una mena de Gran Germà orwelià que tot ho veu i controla.

És de no creure i, no obstant, és veritat: encapsulats en xarxes socials que alimenten informació sense contrastar, és un fet que en absència d’altres fonts d’informació la gent sol creure en allò que té a l’abast; i que fins i tot malgrat la presència d’altres informacions, creu en allò que vol creure. No són cervells lobotomitzats que, mancats d’informació, ignoren la realitat. De vegades hi ha tanta informació que confon i eclipsa la veritat. Vivim en un món on resulta més fàcil difondre mentides que refutar-les. Un món que té una greu crisi d’educació.