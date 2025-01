Reconstruir l’Horta Sud és una qüestió de justícia

Reflexiones de una dana.

Tres mesos després de la DANA que va arrasar la comarca, deixant una petjada de mort, destrucció i tristesa, l’Horta Sud comença a encarar el seu futur. La que era la comarca més avançada i possiblement amb millors serveis públics enceta un període que no serà fàcil, el de la reconstrucció, no sols d’infraestructures, sinó també social i econòmica.

Per això, és el moment de posar en marxa mesures en clau comarcal, on la participació i el consens han de ser bàsics. En la Mancomunitat de l’Horta Sud hem donat el primer pas aprovant, fa uns dies, la creació d’una comissió de reconstrucció en la qual volem que participen tots els ajuntaments, la Diputació de València i els principals agents socials.

De forma paral·lela, hem demanat ajudes per a encomanar un diagnòstic global de la situació, que faça una radiografia de com ha quedat l’Horta Sud després de la catàstrofe. Eixa ferramenta ens permetrà planificar les polítiques locals i comarcals, a més de presentar projectes a la Unió Europea o a altres administracions.

Fer balanç de tres mesos significa reviure moments de gran impacte, de sentir que sobre l'esquena d’alcaldesses i alcaldes recaia una responsabilitat immensa. I en eixe balanç és imprescindible fer un reconeixement als ajuntaments de l’Horta Sud. Em sent orgullós de companyes i companys, que han treballat sense descans per a tirar endavant els pobles, tant aquells que tenien una afecció extrema com dels que eixiren al nostre rescat. Som plenament conscients que la situació que viu la ciutadania és dura i que encara costa vore l’eixida. Però això no justifica els insults o les amenaces que alcaldesses i alcaldes estan rebent. Tot el meu suport als meus companys i companyes.

En aquest balanç és també de justícia reconéixer el treball que s’està desenvolupant al Museu de l’Horta Sud amb el projecte de “Salvem les fotos”, impulsat per les Universitats valencianes i en el qual ara també col·labora el Castell d’Alaquàs. El pla mostra la funció tan vital que té el patrimoni local, no sols com a símbol del passat sinó com a agent actiu del present i del futur. Un patrimoni que volem que estiga entre les prioritats de la reconstrucció. Per això, cal agrair la ràpida resposta de la Diputació de València en traslladar les col·leccions del Museu del Palmito d’Aldaia i de la Rajoleria a les seues dependències per a tractar de recuperar-les.

Aquests dies escoltem moltes paraules d’ànim d’amics i amigues d’altres comarques que ens diuen que eixirem endavant. I les agraïm. Però no ens enganyem. La reconstrucció no és un tema de bona voluntat; és un tema d’inversions milionàries. Ja tenim un primer anunci de la presidència del Govern d’Espanya de més de 1.300 milions per a reconstruir infraestructures municipals, al qual esperem que se sume la resta d’administracions amb plans semblant en matèria d’ocupació i suport als negocis, d’educació, de salut, i altres. I també esperem que aviat es posen en marxa solucions definitives al perill dels barrancs i el riu Túria.

No és sols una qüestió de reparar els danys; és una qüestió de justícia. L’Horta Sud ha estat durant dècades el motor econòmic i social de la Comunitat Valenciana i amb pes important en l'Estat espanyol. Ara necessitem que ens retornen una part del que hem aportat.