El tractat sociolingüístic de ‘Kneecap’

El trio Kneecap, protagonista de la pel·lícula. / Kneecap

Les múltiples ocupacions en l’estudi sobre el jocfloralisme llorentí dels filòlegs de la UV i la recerca de centenaris perduts de l’AVL ha impedit, segurament, als guardians de les nostres essències fer un pensament més global sobre l’ús de la llengua que estudien i se suposa que donen esplendor. Visionar la pel·lícula irlandesa ‘Kneecap’ (Filmin) hauria de suposar una reflexió sobre si una llengua minoritària -l’irlandés en aquest cas-, té més futur quan els parlants més joves l’usen sobretot per a divertir-se, a més d’estudiar-la.

‘Kneecap’ és una pel·lícula disbauxada i irreverent sobre una de les bandes de música més polèmiques d’Irlanda, i que narra en primera persona l’inesperat salt a la fama del grup del mateix nom, formada per dos amics i camells de classe obrera, que fan equip amb un professor de música d’una ‘ikastola’ irlandesa. Es tracta de la història real sobre com el trio de rapers anàrquics de Belfast arriben a ser, sense voler, el màxim referent del moviment civil per salvar la llengua irlandesa. La pel·lícula, un biopic carregat d’humor, sexe i drogues, està interpretada pels integrants reals de la banda –Mo Chara, Móglaí Bap i DJ Próvaí–, acompanyats per Michael Fassbender (’Shame’) en la pell d’un carismàtic pare convertit en màrtir polític.

El gaèlic irlandés és una llengua parlada sols per 138.000 persones com a llengua materna, i per un altre milió de persones com a segona llengua a Irlanda, amb 276.000 parlants com primera llengua a tot el món. Però reconeguda com a llengua oficial per la Unió Europea. Mentre les autoritats lingüístiques s’ho repensen, estaria bé que alguns dels professors de valencià menys sectaris férem una projecció-fòrum en les seues classes.