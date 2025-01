De un millón a 100 millones de turistas

De aquellas añejas imágenes del turista un millón en una España en blanco y negro ha pasado ya medio siglo. En aquel entonces grupos de falleras, mises o folclóricas recibían a los visitantes con ramos de flores mientras las empresas del sector y las aerolíneas concedían premios y estancias gratuitas. Nuestro país se abría al mundo en busca de las muy necesarias divisas y las fotos de los sonrientes turistas contrastaban con la represión de una dictadura que solamente concedía libertad para que las jóvenes nórdicas acudieran a las playas en bikini. ¡Triste consuelo! Películas del maestro Berlanga, como ‘El verdugo’ o ‘Vivan los novios’, reflejaban con lucidez y sarcasmo, esa impostada modernidad que ocultaba las ejecuciones con garrote vil. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero la fiebre por atraer turistas sigue muy alta, hasta límites peligrosos para nuestra salud social. Se han sucedido las décadas, se han alternado las izquierdas y las derechas en el poder, pero todos los gobiernos continúan adorando al becerro de oro llamado turismo. Nadie duda, faltaría más, de la importancia de este fenómeno de masas que supone el 13% del PIB y la primera fuente de empleo y de riqueza. Pero de este modo nos hemos convertido en un país de camareros y de albañiles, trabajos dignos pero duros y muy precarios a los que millones de trabajadores recurren, no nos olvidemos, porque no encuentran otras ocupaciones mejores. Así pues, al hilo de todo esto, habría que preguntarse si no existen alternativas al turismo, si estamos condenados sin remedio a este monocultivo económico. ¿Hemos de vivir en este país sólo del turismo?

En el medio siglo transcurrido se abandonó la agricultura mientras las industrias básicas entraban en crisis y el pequeño comercio se veía arrasado por grandes superficies y plataformas digitales. Pero el turismo seguía siendo el salvavidas económico, la solución para todos los males. Superada ya la catástrofe de la pandemia, que amenazó con arruinar a regiones sin otro sustento que el turismo, como la costa valenciana, los responsables políticos y los magnates del ladrillo y los hoteles, ya aspiran a que España reciba a 100 millones de turistas el año próximo. ¡100 millones! Una cifra redonda. Entretanto, los centros de las grandes ciudades expulsan a sus residentes incapaces de competir en precios de viviendas con los fondos buitre de los pisos turísticos o con los altos sueldos de esos nómadas digitales que han invadido la Comunidad Valenciana. En el dilema entre los intereses de los visitantes o de los vecinos, la mayoría de gobernantes ha decidido que prefiere las inmensas terrazas que inundan las aceras antes que los servicios públicos en los barrios. El neoliberalismo salvaje se ha impuesto y ha convertido ciudades y pueblos en un negocio y no en un espacio de convivencia. No resulta de extrañar, pues, que las manifestaciones contra esta locura, que beneficia a unos pocos en perjuicio de la mayoría, se sucedan con frecuencia. Porque esta auténtica invasión no sólo afecta al problema de la vivienda, sino también a los recursos naturales, a la falta de agua o a la pérdida de identidad de los lugareños. El turismo es un gran invento se titulaba una casposa y reaccionaria película de 1968. Pero está claro que en alguna medida ha dejado de serlo. Por ello debemos buscar nuevos inventos. Nuestra salud y nuestro bolsillo nos lo agradecerán.