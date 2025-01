Desde que Gómez llegara a la Conselleria de Sanidad de nuestra Comunitat, el detrimento en derechos laborales se ha hecho visible cada vez que ha querido «negociar» o imponer sus ‘decretazos’. Nos encontramos en un periodo caótico donde reina la desorganización, los periodos que no se cumplen, los contratos que no existen, el plan de contingencia inexistente, la apertura de «nuevos edificios» sin personal suficiente y un largo etc., que vamos a compartir para que la población tome consciencia de todas las mentiras a las que estos dos señores Mazón y Gómez intentan someternos, jugando al arte del trilerismo callejero.

Mentiras que afectan a la calidad asistencial y consecuentemente a la población.

Las mentiras prometidas por el conseller van desde contar que se han reforzado todos los centros de salud afectados por la dana, decir que el personal tenía algo tan básico como botas de agua para trabajar en aquellos duros momentos. Parte de la población fue atendida por Inteligencia Artificial ante una catástrofe en muchas ocasiones, ¿de verdad cree que alguien necesita hablar con una máquina cuando lo ha perdido todo? Esa es la empatía de estos políticos, pero claro, que vamos a esperar de políticos que no asumen su responsabilidad ante la desgraciada muerte de seres humanos que hoy podrían seguir con vida.

Tenemos consultas saturadas con aumento en la demora de la atención, ¿dónde está el plan de contingencia? ¿Dónde están todos los contratos de refuerzo para dar fluidez a esta temporada de gripe y su vacunación? Mientras tanto seguimos viendo Puntos de Atención Continuada a rebosar de usuarios con esperas de horas, puertas de urgencias colapsadas y pasillos llenos de camillas con personas esperando cama, donde la demora en muchos casos para subir a una habitación ante un ingreso es de 72h. Para usted gestionar al personal es moverlos a través de sus ASI (Asociación Sanitaria Interdepartamental) como fichas de un parchís. ¡¡¡Contrate de una vez!!!

Hay un plan de mejora de la Atención Primaria paralizado, plan que dista mucho de beneficiarse de una mejora ya que no se han tenido en cuenta las alegaciones aportadas por todos los profesionales de la salud, para este conseller sólo es importante sus 35 Jefaturas de servicio, sin contratar a todos/as los/as profesionales de las diferentes categorías que en realidad hacen falta para poder atender a la población.

Los procesos selectivos están, enlentecidos, no se ha cumplido con las fechas y en este momento hay miles de profesionales a la espera de tomar posesión de su plaza que no se sabe ni cuándo será, ya que los errores se acumulan y aportan más lentitud a la completa resolución de estos procesos, perjudicando gravemente la conciliación laboral y familiar de nuestros/as profesionales.

Más y más mentiras… la enfermería escolar, ¿cuándo, ¿dónde están?, la implantación de las 35 horas, llegó enero de 2025 y tampoco, todo en modo bloqueo.

La figura del Coordinador Técnico Superior está guardada en un cajón, la reconversión de las 209 plazas de Aux. Administrativo a Administrativo pendientes de resolver, la estatutarización de Salud Pública, la estatutarización del personal de los Consorcios para el pasado 2024 y un largo etc…

Pero este conseller, respaldado y consentido por el president Mazón sigue jugando al buen gestor de unasanidad pública, repito pública, que cada vez está derivando más pacientes hacia la sanidad privada que es la hoja de ruta de esta conselleria.

Tiene a todos/as los/as profesionales de la sanidad desconfiando de usted y sus palabras carentes de verdad.

¡No tiene credibilidad señor Gómez! ¡¡No la tiene!! Está siendo recibido como persona non grata allá por donde pasa, tanto usted como su consentidor el señor Mazón, que lejos de decir la verdad, prefirió decir que el recibimiento del Hospital Clínico fue por grupos minoritarios como el nuestro, Intersindical Salut. Miente y vuelve a mentir, allí estaba la Junta de personal de este hospital, formada por los diferentes grupos sindicales, mire las imágenes en prensa. Hospital al que ustedes tienen bajo mínimo de personal como en todos los departamentos de salud, y para su información porque ya veo que la desconoce, Intersindical Salut forma parte de la Mesa Sectorial de sanidad, donde ustedes juegan a hacernos creer que se negocia cuando sus decisiones están más que tomadas y son una tomadura de pelo donde no aceptan ninguna alegación en defensa de los derechos de nuestros/as trabajadores/as. Señor Mazón, le recuerdo que un ejemplo de grupo minoritario es su grupo Marengo, nosotros/as que sí somos empáticos/as vemos su falta de empatía y responsabilidad ante todo este caos y detrimento a la que están llevando los dos juntos a la Sanidad pública valenciana, mientras, para que no decaiga la alegría de nuestro personal entonaremos su canción y nos abrazaremos con la fuerza de un ciclón.

Mazón y Gómez dejen de mentir y sean algo humilde y dimitan por el bien de la Sanidad Pública Valenciana.