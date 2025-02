El día de acomodarse o levantarse

Migrantes guatemaltecos deportados por EEUU a su llegada a la Base Aérea de Guatemala en un avión militar. / EFE

Los días de verdad. Cuando pasa tu cumpleaños, o eso antiguo del santo, y notas que el teléfono no suena con voces que antes eran seguras. No suena porque ya no están. Realismo sucio.

Los otros días. Los de esta política cercana arrastrada por el barro de la riada. Mazón se acerca al ecuador de la legislatura y en pocos días dos decisiones sugieren un cambio. La recuperación como director de la televisión pública de un veterano cargo de Canal 9, crecido en los tiempos agrios de Sánchez Carrascosa y Zaplana, sugiere las ansias de un giro del que hay indicios desde la nueva ley de À Punt. ¿Hacia dónde? Hace unos días, Vicent Mompó, presidente provincial del PP en Valencia, señalaba a la cadena como parte del «linchamiento» a Mazón por las inundaciones. Da una idea. Por otra parte, la eliminación de un plumazo del sindicalista Arturo León de la presidencia del Comité Económico y Social (CES), antes de que venza su mandato y sin consultas, da otra idea de la voluntad de deshacerse de cargos que puedan molestar en órganos de control del gobierno. Son gestos que presagian una tendencia al control y la imposición. Indican también un descontento con lo que hay, como si el contexto fuera responsable de la situación difícil de Mazón tras la dana, una calentura social que vuelve a medirse hoy en la calle. Demuestran también una voluntad guerrera por aguantar. Realismo turbio sobre fondo gris.

Los días de verdad. La pareja de viejos en la sala de espera del hospital. Él coge la mano de ella ante el monitor que avisa del paso a las consultas. Antes se pedía la vez de viva voz, ahora no se habla, eres una combinación en un papelillo con tus iniciales y un número (siempre el mismo y siempre extraño) que has de esperar a que salte en la pantalla. Ella le acaricia la mano tenuemente, como en un intento desesperado de apagar los temores. Él no quita la mirada del monitor. Todo esto también pasará.

Los otros días. Los de esta política española donde lo que vale hoy no sirve mañana. Lo que hoy se rechaza es ofrecido mañana como un logro. Los decretos que jamás se van a trocear ni a reducir mañana son los mejores recién loncheados. Las medidas que se rechazaban hace una semana, hoy son una opción digna de ser apoyada. Lo único que ha cambiado es que entonces el ‘no’ ganaba en la votación. Son los días de esta política en que lo primero es la táctica para ganar y no facilitar la vida de los administrados. Ese es el dolor social real. El ciudadano convertido en votante como primera condición. La semilla del mal.

Los días de verdad. El coche fúnebre en la plaza, aparcado sobre los restos de la traca del bautizo de dos horas antes. La puerta dorada de la iglesia marcando el paso de la vida. El niño entraba hace un rato en brazos entre ropas blancos, arropado por risas. El viejo sale ahora recubierto de madera, solo e invisible. Siento que la imagen quiere decir algo que no quiero entender. Lo real.

Los otros días. Trump desencadenado. Trump deporta a miles de extranjeros, señalándolos como el mal del mundo. Trump decreta usar la base de Guantánamo para encerrar a 30.000 sin papeles. La semilla del odio. La distopía hecha vida. Trump acusa del accidente aéreo de Washington a los últimos presidentes demócratas por sus políticas de inclusión y diversidad. Han permitido personas con discapacidad intelectual en el control aéreo, dice. No es la última serie, es la nueva realidad sin verdad, ni sentido común. Realismo preñado de irrealidad.

Los días de verdad. La foto de Albert Camus y María Casares en un balcón de París tras su primera noche. El refugio del libro en las manos. La ilusión de que no puede pasar nada. ‘Solo un día más’. Un libro en blanco y negro de Susana Fortes, cálido. Luz en tiempos oscuros para tiempos turbios.

Los otros días. Los del miedo que se presiente. Leo una entrevista de Michel Feher, filósofo belga con una mirada diferente (y dura) sobre esos tiempos. No surgen los gobiernos neofascistas por generación espontánea ni por conspiraciones, dice. Pasa porque una sociedad quiere fascismo. La realidad cruda. En la cuenta de resultados entre memoria y malestar, gana este. La mancha se extiende por el mundo y toca Europa. «El problema es la comodidad material de los centristas», afirma. Si el problema es pagar menos impuestos, para qué levantarse. En esos silencios cómodos se fraguan los horrores. Así que conviene prepararse, porque detrás de las olas hay rostros. Conviene empezar a pensar en ese momento en que tendremos que decidir si plantar cara o acomodarnos y dejarnos llevar mientras nos tocamos el bolsillo. Prerrealismo.