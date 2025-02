Una nueva inteligencia recorre el mundo, pero es artificial. Así la llaman. De las primeras cosas que anunció Donald Trump poco después de ganar las elecciones en el mes de noviembre fue la imposición de nuevos aranceles, especialmente a México, Canadá y China. Ello, bajo el paraguas del cuento de la lucha contra la inmigración. Por cierto, ahora quiere encerrar a los migrantes irregulares en Guantánamo, como si fueran terroristas. Avisó y ha cumplido: la amenaza arancelaria es una realidad que abarcará a más países, probablemente, incluso a la Unión Europea. La guerra comercial no ha hecho más que empezar y nos toca de cerca: Power Electronics ya ha comunicado que de ser así trasladaría parte de su producción ubicada en Llíria a EEUU. China, que acaba de inaugurar su nuevo año, el de la serpiente, irrumpió esta misma semana con un nuevo asistente de IA lowcost dándole un revolcón a la bolsa y desafiando, momentáneamente, al imperio estadounidense en ese ámbito. DeepSeek abre la otra contienda que va a caracterizar este nuevo tiempo: la del liderazgo virtual, la Guerra Fría del S. XXI. El desafío no solo es económico y político, también es social. El papel de las redes como configuradoras de opinión es una realidad de la que casi nadie duda a estas alturas. Han pasado a ser un elemento más en el proceso de socialización conduciendo, de alguna forma, la sociedad que está por venir. La IA es una pieza más del puzzle. Es pronto para aventurar las consecuencias de la pugna entre estas dos potencias por liderar la IA y todo apunta a que nos encontramos en un momento de “transición intersistémica”: el cambio de un orden internacional a otro. Como quiera que algo así no se lleva a cabo de la noche a la mañana, más nos vale no bajar la guardia y pisar el acelerador de la política para evitar que el racismo, la manipulación y la mentira ordenen el futuro cosmos internacional. La democracia se la juega en todo esto, pero siempre hay esperanza. La de hoy podría ser como una suerte del verano invencible de Camús.

