A quien corresponda

Hace algunos años se planteó la necesidad de buscar un destino razonable para el inmenso caserón de San Miguel de los Reyes, antiguo monasterio del siglo XVI, mandado construir por el Duque de Calabria, y que luego fue cárcel durante muchos años. Situado en Orriols, en las afueras de Valencia, no era fácil encontrarle acomodo utilitario, hasta que se optó por convertirlo en sede de la Biblioteca Valenciana y de la Academia Valenciana de la Llengua. Ahora vuelve a estar de actualidad porque la comisión de urbanismo del Ayuntamiento del Cap i Casal acaba de presentar un plan de construcción de 575 viviendas en las cercanías del monasterio. Parece lo de siempre: fomentar el ladrillo con cualquier excusa. Cuestión diferente es la de la proyectada remodelación de un edificio ferroviario del Parque Central para ampliar el IVAM, la cual no levanta sospechas de pelotazo urbanístico.

Ahora nos encontramos frente a un reto mayor: el edificio histórico de Correos en la plaza del Ayuntamiento. Es evidente que en el siglo XXI los servicios de correos necesitan mucho menos espacio que antiguamente y, por eso, el edificio madrileño de la Plaza de Cibeles ha renacido como anejo del ayuntamiento para múltiples usos. No todas las ciudades españolas tienen edificios emblemáticos de Correos, de hecho, las joyas de la corona eran la sede de Madrid y la de Valencia. Por desgracia no parece que nuestras autoridades sepan muy bien qué hacer con el palacete que completa armoniosamente el del propio ayuntamiento de la ciudad, situado enfrente, en la plaza que lleva su nombre. Alguna exposición, la vaga idea de ubicar allí un museo fallero –como si Valencia no tuviese ya varias instalaciones destinadas a ese fin– y tan solo algunas visitas guiadas de turistas a los que les enseñan no se sabe qué. Curioso destino para un edificio que costó 24 millones de euros a la Generalitat. ¿No se les ha ocurrido que podría dársele un uso que trascendiese nuestra habitual cortedad provinciana? Uno de los problemas más serios de España es el centralismo, la ubicación madrileña de todas las instituciones del Estado. El procés catalán intentó remediarlo a las bravas sin éxito. No es de extrañar: la terna lengua-nación-estado es una falacia peligrosa porque si una lengua es una nación, evidentemente en Cataluña hay dos y el único horizonte viable sería la partición, estilo divorcio. Sin embargo, España, que no difiere de los demás países de Europa por su pluralidad lingüístico-nacional, sí que lo hace por el hecho de que históricamente no solo ha sido relevante la lengua común vehicular, sino también otras tres, que lo siguen siendo. Piénsenlo. ¿Que tal si el edificio de Correos albergase una institución simbólica ocupada en promover el tetralingüismo en todo el estado español?

Otros artículos de Ángel López García-Molins crónicas de la incultura Superhéroes y supervillanos CRÓNICAS DE LA INCULTURA Calendario litúrgico Crónica de la incultura 2025 en clave de re

Entiéndanme bien. No estoy hablando de una academia ni de un ministerio, sino de un organismo de nuevo cuño, hecho desde la complicidad plurilingüe que los españoles vivimos casi sin traumas. Especialmente en Valencia. Somos la única comunidad que ha abordado el vidrioso tema de la lengua propia con prudencia. Tal vez sea debido a que también somos la única que nace como comunidad constitutivamente bilingüe en el siglo XIII. Hace diez años se hacía público ‘España plurilingüe. Manifiesto por el reconocimiento y el desarrollo de la pluralidad lingüística en España’. Se trataba de una iniciativa de la fundación Ortega de Madrid y de la fundación Joan Boscà de Barcelona, que, apoyada por el Senado, nos reunió en Valencia, en su universidad del siglo XV, a un grupo de profesores y gestores políticos y culturales preocupados por este tema. Como muestra del espíritu que nos animaba, reproduzco un párrafo ilustrativo: «Todas las lenguas atañen por igual a todo el país y a todos los ciudadanos. Todas son asunto de todos los gobiernos: las lenguas distintas del castellano no son solo un asunto de cada comunidad autónoma; el castellano no es solo un asunto del Gobierno de España». Ya me dirán si el edificio de Correos de Valencia no se merece un contenido institucional de este nivel.