Medio siglo de esperanza

Oteas el horizonte geográfico e histórico del Joc de Pilota, y reflexionas. En un repaso a la historia del último medio siglo la balanza es extraordinariamente positiva, muy positiva. Los análisis serios necesitan de una atalaya y un telescopio. Hace medio siglo no había competiciones de clubes en ninguna modalidad. La pelota valenciana era ya entonces una pieza en el museo de la memoria de los viejos de los años setenta. El mundo profesional se sostenía por las apuestas, consentidas cuando el juego no estaba legalizado. Ni soñar con escuelas de pelotaris, ni con levantar nuevos trinquetes. Institucionalmente, un despachito en la delegación provincial de deportes de la calle Arzobispo Mayoral que los jueves por la tarde visitaba el delegado del presidente Quincoces, un carnicero del mercado central muy aficionado que no tenía ni un paquete de folios como material. Por supuesto era una delegación de la Federación Española de Pelota Vasca donde la pelota valenciana pintaba menos que un perro en misa. Tampoco era nada extraordinario porque en Valencia probablemente se pintaba por el estilo.

El cambio político animó de manera especial la recuperación de identidades y tradiciones. La autonomía en materia deportiva permitió crear la Federació de Pilota Valenciana. Es importante el concepto creativo porque la delegación provincial de la Española siguió y sigue presente, especialmente con el frontenis. La Pilota Valenciana, quiso tener su propia institución y fue la primera inscrita en el registro de federaciones de la Comunitat Valenciana. Y aunque hubo comienzos duros, a veces con la luz de la velas, poco a poco mejoraron las condiciones y hoy es la institución pelotística con mayor presupuesto de todas las que existen en el mundo. Ha valido la pena recorrer ese medio siglo. El mundo de la pilota valenciana puede sentirse legítimamente orgulloso, a pesar de todas las dificultades, de los problemas, de las dudas, de los errores. Queda mucho, muchísimo por hacer pero de aquel deporte desconocido, menospreciado y siempre olvidado hemos pasado a un deporte vivo, a una red de promoción que, es referente mundial. Un pelotari de Nueva York, de Argentina, de México o de Australia sabe de la pelota valenciana, siempre activa, siempre creativa, siempre conciliadora, con espíritu mediterráneo, abierto a nuevos horizontes. n

