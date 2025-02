Trump, o cómo se forman las mayorías

Inmersos en el shock que ha representado el nuevo triunfo en las elecciones norteamericanas de Donald Trump, urge seguir reflexionando sobre el motivo de que haya sido elegido alguien que no ha dado muestras de tener un ápice de respeto a los mínimos hábitos de la democracia. Son muchos los frentes de cavilación abiertos al respecto, pero quisiera pararme en uno que no se suele tratar, pero que es fundamental: ¿cómo se forman las mayorías? Es evidente que cualquiera que defina la democracia apele a la consabida regla de las mayorías (sin olvidar, claro, el respeto a las minorías). Pero si bien esto es el ser o no ser la democracia, precisa de una matización como ya señaló J. Dewey: «lo significativo no es la regla de las mayorías, sino cómo se generan las mayorías».

Siguiendo esta consideración, podemos percibir tres modos de conformar las mayorías: el agregacionismo o suma de votos, la manipulación de emociones y la deliberación.

La primera de estas formas, el agregacionismo, defendido por la tradición liberal, señala que el pueblo no es un grupo de personas que quiera llevar adelante proyectos comunes, sino una agregación de individuos atomizados, cuyas preferencias han de armonizarse con la suma de votos. El agregacionismo se problematiza cuando se radicaliza, cuando se busca la polarización, es decir, el simplismo de los discursos y unificar los votos en dos bloques. Es en esa labor en la que están los populistas, al alentar la ruptura de los consensos conseguidos a lo largo de los años. Y son estos, los que se están llevando el gato al agua; son quienes, sin ningún rubor, marcan estrategias mediáticas muy efectistas, prometiendo, incluso, la garantía que proporciona un «pueblo contra la democracia» Y. Mounk).

A todo ello se une la realidad de las redes: cada vez es más frecuente que la gente habite en una especie de nichos, donde están conectados, pero aislados; cada uno recibiendo unas opiniones dentro de su red.

Esto nos une con el segundo modo de conformar de mayorías, el que tiene que ver con la manipulación de las emociones de los ciudadanos. Aunque esta forma ha existido siempre, el desarrollo contemporáneo de los medios de comunicación de masas, no menos que los avances en neuropolítica y neuromarketing, amenazan con convertir las emociones en el modelo principal de la formación de mayorías.

Cada vez se estructuran nuevas estrategias para llegar directamente a las emociones, lo que predomina, por ejemplo, en las actuales campañas electorales muy pensadas para la super-personalización de los líderes y los eslóganes simples y vacíos. La política tradicional también, sobre todo la derecha, que vive una relación contradictoria con la ultraderecha, está asumiendo como normal estas estrategias, lo cual no es más que tirar piedras sobre su tejado. O el tejado de todos. Pues este es el suelo perfecto para el populismo que sobrevive bien en un ambiente adueñado por públicos fragmentados y polarizados que consumen desinformación.

Naturalmente, es la tercera y última forma (la deliberativa), la que trata de articular mayorías como resultado de procesos deliberativos, la más necesaria para defender la democracia. Lograr una sociedad que debata «en serio», que delibere a la hora de conformar las mayorías, hoy es el acto más revolucionario. ¿Esto es posible en una sociedad-red? Buena pregunta en tiempos que, como dice N. Sartorius, los dueños de inmensos monopolios, digitales o no, han llegado directamente al poder político. Para defender sus intereses, por supuesto.