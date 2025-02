99 días después: anormalidad

El director de orquesta Gustavo Dudamel, en su último concierto en el Palau / Manuel Bruque/EFE

Si guglean «¿quién es el mejor director de orquesta del mundo actual?», el motor de búsquedas responde Gustavo Dudamel. No es que sea nada científico, pero da cuenta de la relevancia del personaje que el lunes dirigió un concierto calificado de histórico por unir a los dos grandes orquestas de València (es la segunda vez que pasa, poco habitual) en un homenaje a las víctimas de la riada al que acudieron también algunos alcaldes de la zona. Sin embargo, el presidente de la Generalitat no estuvo. ¿Motivo? Cuestiones de «agenda». El pasado fin de semana se desarrolló el muy popular Benidorm Fest en virtud de un convenio con la Generalitat y Carlos Mazón también se ausentó. ¿Normal? No. Diría que es la evidencia del delicado momento en el que estamos inmersos los valencianos tres meses después de la dana y que supone que el jefe del Consell ha de cuidar sus apariciones porque puede ser objeto de abucheos, con lo que implica para todos los que pueden estar alrededor y para la repercusión de cualquier acto.

Normalidad es hoy un concepto dislocado. Es difícil considerar normales los excesos verbales contra un presidente, pero también que un gobierno advierta con dejar de financiar a los sindicatos por tener opinión sobre la gestión de la dana. Pasó ayer. Es poco normal que el mando del Cecopi siga siendo objeto de discusión. O que se dé información a medias sobre la salida de la Epsar del presidente de la Confederación del Júcar. Pasó también ayer. ¿Es normal que se quiera que estemos dando vueltas a dónde estaba cada uno el 29 de octubre cuando toca responder por lo que hizo el jefe del Consell el fatídico día? Noventa y nueve días después, no hay normalidad mejorada, ni siquiera normalidad, nos estamos habituando a una anormalidad que no ayuda a a la eficacia de la recuperación ni al orgullo común.