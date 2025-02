La biga en ull aliè

Jacques Audiard i Karla Sofía Gascón. / E.P.

«El español es un idioma de países emergentes y modestos, de pobres y de emigrantes». ho ha dit Jacques Audiard, director de la pel·lícula ‘Emilia Perez’, nominada a uns quants Òscar. Amb aquesta frase ha obert la porta dels trons, l’orgull patri, no sols a Espanya, també a alguns països sud-americans, s’ha alçat en armes contra el «gabacho» que ha tingut l’atreviment de dir tal cosa. Una part del film va ser rodada a Mèxic, i, malgrat que narra la història de un narco mexicà, és una producció on predomina el idioma de Molière, fins i tot la veu de Brassens apareix a la banda sonora. El director francés, ha pixat fora de test amb aquesta dissortada frase, típica d’algú amb mentalitat colonialista i que es sent superior.

Però, dissortadament, molts dels que ara s’esquitxen les vestidures davant les paraules d’Audiard fan com ell, i com deia Machado «desprecian cuanto ignoran» i davant el valencià diuen frases semblants a la del director francés. Les actuals autoritats al comandament del País Valencià desprecien la llengua dels valencians, i des de la prepotència que els atorga el seu poder posen contínuament pals a les rodes per impedir el seu ús, la seua presència als mitjans de comunicació i la seua utilització a l’Administració. Durant anys han motejant al valencià com una llengua «de poble», tergiversant el mot poble donant-li caire pejoratiu, durant anys el valencià va estar prohibit a les escoles i ara des de la Conselleria d’Educació el conseller Rovira intenta tornar la nostra llengua a les catacumbes del franquisme. I, la cirereta del pastís ha estat el nomenament dels nous directius de la televisió pública valenciana on han deixat caure dos paracaigudistes que desprecien el valencià, fins i tot un d’ells antic tertúlia d’À Punt no amaga el seu odi i despreci vantant-se de dur els seus fills a una escola internacional perquè no perguen el temps «con eso del valenciano», escola internacional que, finalment, pagarem els valencians amb els nostres impostos via el seu sou.

La televisió pública és un mitjà de comunicació al servei dels ciutadans, o, al menys, així deuria ser. La realitat és que, generalment, és un mitjà més al servei del partit que mana, que, en lloc d’expandir coneixements, cultura i distracció entre la ciutadania, amb una utilització partidista, la converteix en una eina perillosa en mans del poder. Des de les pantalles de la televisió el govern de torn pot caure en la temptació de transmetre ideologia, la pròpia, i llençar mentides que li siguin favorables i tergiversen la realitat. Al País Valencià això va passar amb Canal 9 on el PP de la mà de Zaplana, quan va entrar a dirigir la Generalitat, a poc a poc va fer de la televisió valenciana una eina al seu servei i contra la llengua del País amb una programació cada dia més castellanitzada. I quan ja no els hi va interessar van fondre-la a negre.

Ara amb la nova direcció i sota la nova legislació tot el poder el té el PP, amb l’ajuda de l’extrema dreta. Així que À Punt, ja pot posar-se a punt per ser servil als designis de Mazón, i qui no ho faci que es prepare per ser anul·lat.