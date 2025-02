La comissió d’investigació de les Corts Valencianes sobre la dana comença a fer camí i, pel que uns grups polítics diuen i altres insinuen, el llistat de compareixents que sol·licitaran m’ha recordat la famosa escena del camarot en la pel·lícula ‘Una nit a l’òpera’ dels germans Marx; quan Groucho fa una comanda de menjar al cambrer, i cada vegada que afegeix un nou plat a la llista, des de dins del camarot el seu germà Chico diu: «I també dos ous durs» mentre Harpo, el tercer germà mut, fa sonar la botzina que Groucho interpreta dient: «En lloc de dos, posa’n tres».

Escena que, aplicada a la comissió d’investigació, és una premonició més que una hipòtesi: PSPV i Compromís demanen que comparega Carlos Mazón, i Vox i PP retruquen requerint la de Pedro Sánchez. I quan aquells sol·liciten la de les exconselleres implicades, aquests exigiran la de l’exministra Teresa Ribera; i també dos ous durs: el responsable d’Aemet i el de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. O, en lloc de dos, posa’n tres, afegint-hi el general en cap de la UME. La idea és que la comissió esdevinga caixa de ressonància del relat del Consell. O en el pitjor dels casos que s’impose la pluralitat de relats. Qui va fallar en la Dana? Fuenteovejuna, senyor. I qui és Fuenteovejuna? Sánchez, Mazón, l’Aemet... Tots a una.

Qui tinga una mica de memòria recordarà que en la comissió d’investigació sobre l’accident de metro els populars atribuïren el fatal infortuni al conductor, intentant implicar Felipe González perquè el seu govern va dissenyar la Línia 1. I ara el PP fa manetes amb Vox amb un exercici de doble punteria: carregar-li les culpes al govern central ignorant que les competències en Emergències són de la Generalitat. I si això no cola, diluir responsabilitats en un magma concatenat de circumstàncies fortuïtes. Si tots són culpables, en realitat no ho és ningú; ja que ser part d’una constel·lació de culpables equival a no ser-ho. Per tant, la impunitat política està garantida, que d’això es tracta.