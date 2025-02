Amb el govern del noquejat Mazón, ja no sé cap on anem com a poble. Del que sí que estic segura és que no és cap a un progressisme social.

La vella fixació del “fatxerio” amb la llengua valenciana ha tornat a primera línia política. Ho va fer quan el conseller Rovira va anunciar que introduiria una consulta als centres educatius perquè les famílies triaren la llengua vehicular en la qual volien que estudiaren les seues filles i fills.

Es nota a la llegua que la imposició és del partit ultradretà i que el PP, una vegada més, li ha comprat els postulats a canvi de vaja vosté a saber que. Perquè el ràpid “pacte de la servilleta” és el que té, que Mazón va vendre la seua ànima (si és que en té) a la ultradreta i a poc a poc van eixint “cosetes” com aquesta.

Carregar-se directament el valencià com a llengua vehicular a les escoles, en contra d’una part important de la comunitat educativa és un atemptat contra els drets lingüístics d’aquesta comunitat i sobretot obrir innecessàriament una ferida que ja deuria estar tancada fa anys.

Però clar amb l’entrada de tot el “fatxerio” més recalcitrant a les institucions i governant tot i que siga per la porta de darrere té, entre d’altres, aquestes conseqüències, tornar a velles batalletes que molta gent creiem superades, però com veiem no ho estan.

I per acabar de rematar l’assumpte ens trobem que el president de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Vicente Ordaz, ha apostat per incrementar el castellà en la programació de la Televisió Valenciana i “estudiar” si també el porta als informatius. Molt bé, com els crancs cap enrere i sense complexos. És el que té tindre un president noquejat permanentment. I no passa res... mai passa res.

Que s’atempte d’aquesta manera contra la llengua valenciana a aquestes altures de la democràcia i de l’estat de les autonomies és senzillament vergonyós sobretot quan sabem que el valencià continua sent una llengua minoritzada, fins i tot ara mateix, després de quaranta-tres anys de l'Estatut d’Autonomia. Vergonyós és queda curt.

El PP, cada dia més proper al partit ultradretà de qui ja còpia algunes formes, està demostrant que poc creu en les institucions valencianes, quan els seus màxims representants no utilitzen la nostra llengua als seus discursos i en les seues intervencions quasi gens, i ja ho vaig denunciar en aquesta mateixa columna fa uns mesos amb un article que crec recordar que s’anomenava “Mazón i el valencià per a quan?”, però ni cas. Tampoc esperava que me’n fera, clar, no soc tan ingènua.

El que estan demostrant és una indolència imperdonable cap a la nostra llegua, però no sols Mazón i Rovira, tot el Consell en el qual s’escolta molt poc parlar el valencià, però molt poc.

Recorde una anècdota de fa uns anys en què estàvem a una reunió preparatòria d’unes intervencions educatives que s’havien de fer. La persona que dirigia la reunió en va dir que les intervencions haurien de ser totes en valencià, tot i que ens ho estava dient en castellà. Clar ens va entrar el riure i ella ho va entendre i va canviar immediatament al valencià. En acabar la reunió el director del centre on havíem fet la reunió em va cridar al seu despatx perquè li contara a grans trets com havien quedat i quan li vaig comentar el tema del valencià no va poder menys que exclamar “Encara estem així?” Doncs sembla que sí, que encara estem així.