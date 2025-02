Duele sufrir por este juego

La abogada Olga Tubau y Luis Rubiales. / Efe/F.V.

Rubiales no paraba de comentar con su abogada los pormenores de la declaración que estaba prestando Jenni Hermoso, esta hizo constar que escuchaba todo el tiempo... y, aunque su señoría no llamó la atención a los parlanchines porque a su entender no había nada que reprochar, la noticia resaltable es que en este caso el juez no es Carretero. De hecho se muestra amable con la víctima y estricto con los bandarras. En ese clima, a la jugadora no le ha quedado otra que redundar en que no tenía que estar llorando con la medalla al cuello para dar a entender que no le gustó ni pizca el rubialazo. A saber qué hubiese querido plantear el magistrado del caso Errejón sobre lo que hizo la número 10 con su lengua. También han podido escucharse las declaraciones de testigos federativos, incluida la del seleccionador masculino quien en su día pidió disculpas por no haber estado a la altura al aplaudir al jefe, lo que es una sentencia en toda regla salvo que entre el var, claro.

Pero, pese a los logros, el hombre no sale de una para entrar en otra. Acaba de renovarle el mandamás actual para el que la Fiscalía pide al Supremo que confirme su inhabilitación por un delito de prevaricación. Igual en el improbable trance de ponerse al frente del entramado alguien decente, a Luis de la Fuente, que es muy cristiano y cree en la redención, le faltarían estímulos para superarse a sí mismo en las competiciones. En torno a la doméstica, el Madrid ha denunciado persecución a sus intereses. Es verdad; el favorecido es el Leganés. El organismo aludido defiende a los árbitros y Tebas, el que faltaba, señala a Florentino asegurando que «no están para dar lecciones de sistemas corruptos». Todo viene a cuento por una acción sobre Mbappé en la que otro colegiado más no ve tres en un burro. Rafa Nadal ha discernido y, por cogérsela con papel de fumar, ha dicho que la entrada es magenta. Con el disloque que tenemos, lo único que nos queda es incorporar la tarjetita fucsia.

He pensado muy profundamente en pasarme al béisbol. Pero luego me despierto.