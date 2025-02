Les queixes de Baixauli

Manuel Baixauli amb el Premi a la Millor Novel·la de l'Any, 'Cavall, atleta, ocell'. / Efe/M.P.

Primer de res, voldria felicitar a Manuel Baixauli pel merescut premi d’Òmnium Cultural a la millor Novel·la de l’Any. El jurat ha fet curt en elogis a Cavall, atleta, ocell, un relat que a més del simbolisme líric, reconfirma a l’escriptor de Sueca com un dels millors artistes de la llengua. Un guardó que va rebre fa just ara set dies a Barcelona. Passada la ressaca de l’èxit i de tornada a casa, va lamentar, amb tot el dret, el poc ressò que s’havia fet la premsa valenciana de la notícia. Amb total humilitat, crec que ha errat el tret, potser per falta d’atenció a com funcionen els mitjans o, pot ser, perquè les elucubracions de conspiranoies sempre tenen bona premsa entre les amistats digitals. Els seus retrets haurien d’anar cap a l’entitat organitzadora dels premis, perquè malgrat publicitar que el seu àmbit d’actuació són els països catalans, mai notifica res, i entre les meues preocupacions informatives, reconec el gran error, no figura fer un seguiment de les activitats d’Òmnium.

La indústria cultural catalana només mira al sud per autojustificar-se, i de vegades ni això. L’única desconnexió que han consolidat els independentistes des del seu procés és amb els valencians que miraven Barcelona com un referent de modernitat. Per dir-ho clar, és més efectiva la promoció un autor novell de Cartagena que l’editorial de Baixauli, desapareguda de l’ecosistema mediàtic d’ací, i no crec que siga per qüestions lingüístiques, més ben d’altre caire, però com diu aquell, sempre és molt senzill parlar dels diners dels altres, cosa que no faré, perquè Periscopi és una de les meues editorials favorites. Així que després de presentar les sentides disculpes a un magnífic escriptor, només afegir la sorpresa perquè pensava que els únics que es miraven tant el melic eren els poetes romàntics. Ah, per cert, a l’altra, que segur vindrà, no dubte a telefonar abans de disparar.