Carlos Mazón, en una reciente comparecencia ante los medios / Germán Caballero

Estado de la situación sobre los hechos dramáticos del 29 de octubre. Pasado el momento de tener toda la presión por la larga comida con la periodista y la ausencia en el centro de operaciones hasta entrada la tarde, y descargada parte de la responsabilidad en la consellera titular de Emergencias con su destitución, Carlos Mazón y su equipo han puesto en las últimas semanas toda la munición sobre la actuación de los cargos de la CHJ y el Gobierno. Los culpan de no hacer todo lo posible con la información de la que disponían. Ahora, la estrategia del ventilador entra en una tercera fase, en la que pasa a estar cuestionada también la acción de los técnicos de Emergencias de la propia Generalitat (los mismos de otras catástrofes en el pasado). La cuestión, llegados este punto, es esparcir la mancha, no negarla. Si la mancha no se borra, se trata de extenderla, así se ve menos el epicentro. Lo relevante es que la técnica parte de la asunción de que la mancha no se puede eliminar. Dice mucho.

De forma paralela, Mazón ‘normaliza’ su agenda de actos, siempre lejos de la zona cero de la riada. Pero el contexto existe. Persiste. Así, el sábado promovía el proyecto de ley valenciana de Costas y volvía a conceptos que manejó con frecuencia (y éxito) en el primer tramo de la legislatura. Habló de «rigor», de «equilibrio», de «respeto» (a la propiedad privada y el medio ambiente). Pero las mismas palabras suenan ahora de otra manera, tras la dana. Ya nada es lo mismo, aunque quiera.

Mientras eso pasa aquí, un ‘patriota’ de los Países Bajos, Geert Wilders, reivindica en Madrid junto a otros mesías radicales la Reconquista española, por lo que representó de expulsión de los de otras religiones. Eso es reivindicar la Edad Media, la abolición de lo que significa la Europa de las luces. Eso es la derecha extrema. Y entre la mancha y la regresión, uno piensa qué puede hacer un votante conservador en este clima.