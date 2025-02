I ara contra l’Horta

Zona d'horta en el sud de València. / E.P.

Ai mare, no la pensen que no la fan! El govern de Carlos Mazón modifica la Llei 5/2018 de l’Horta de València i, com a conseqüència, descataloga vora 4.000 hectàrees d’horta protegida. L’argument esgrimit és, en síntesi, el següent: calen dotacions residencials a les zones afectades per la dana. No cal dir que l’argument sona bé, però en la pràctica és un despropòsit i una fal·làcia al mateix temps. Un despropòsit perquè danya greument el pulmó verd de l’àrea metropolitana de València; i una fal·làcia perquè la desregulació urbanística ja estava prevista abans de la gota freda: ho confirma el decret llei de juliol que permetia construir hotels en sòls no urbanitzables en primera línia de la costa.

Quan pense en l’urbanisme de barra lliure basat en l’autoregulació i el «laissez faire» propiciat pel Consell em ve al cap la pel·lícula 'No mires cap amunt', la sàtira social que Adam McKay va escriure pensant en el canvi climàtic. En què pensa aquesta gent? No veuen que l’afany urbanitzador elimina a poc a poc els sistemes tradicionals de drenatge? Asfalt i formigó reemplacen la cobertura vegetal; i les pluges torrencials, cada cop més habituals, esdevenen catastròfiques. En un país com el nostre que quan plou s’inunda és d’una ingenuïtat escolar pensar que transformar sòl rústic en sòl urbanitzable no porta conseqüències. La història no es repeteix, però més per a mal que per a bé presenta episodis tan similars que l’imprevisible esdevé possible.

Perquè un desastre com el del 29 d’octubre de 2024 no es torne a repetir, cal ser sensats; si continuem fent el mateix no esperem resultats diferents. Acomodar la llei de l’Horta als interessos partidistes que no concorden amb l’interès general mina també la seguretat jurídica, ja que les lleis han de ser estables en el temps perquè el ciutadà hi veja un marc legal que atorga certesa i previsibilitat, cosa que no fa la norma que modifica la llei 5/2018. Posa els pèls de punta pensar que d’uns dirigents així surten les normes que ens regeixen.