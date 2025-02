Una victoria del cine comercial sobre el más experimental, el de minorías, dicen las crónicas de los Premios Goya. Si se nombró hasta a Santiago Segura en tiempo de descuento, en ese final confuso que da alas a los conspiranoicos, que son muchos a izquierda y derecha. Da la impresión de seguir agrandándose la brecha entre los prescriptores y el común de los mortales. A veces se cruzan los dos caminos pero muchas otras, la gente, o sea nosotros, echamos horas en plataformas de series intrascendentes, películas parecidas a las alemanas de después de comer en la televisión tradicional pero pagando. La lista de libros más vendidos, a veces tiene que ver con la excelencia literaria, pero muchas otras no, porque nosotros, la gente, leemos, a veces, best sellers de novela negra, de autoayuda e incluso comedia romántica. Escuchamos en un momento dado a Manuel Turizo o Sebastián Yatra aunque sepamos que el arte está en La Tania y Yerai Cortés. Incluso hay un momento que te ríes con un chiste de Leo Harlem, aunque a mí eso me pasa poco.

Que más de la mitad de este país grita, «Montoya, por favor» y lo ve en todas sus versiones de redes sociales, mientras el otro medio sigue aún discutiendo si La Revuelta o El Hormiguero. Que los centros comerciales se llenan cada vez que hay descuentos, incorporan una nueva tienda de ropa a menor precio que un kilo de aguacates o hay un día de celebración temático. Se acerca San Valentín que reúne todos los tópicos anteriores, pero a la gente, joven especialmente, le gusta y lo celebra como los baby shower, o las graduaciones de instituto como si vivieran en el metraje de ‘American Pie’.

Hay algunos partidos políticos que entienden el sentido de lo popular en su país y otros que no lo reconocen o creen poder preformarlo desde el poder. Donald Trump se disfraza con el delantal de McDonald’s un día en campaña vendiendo hamburguesas y ensombrece a Beyoncé y Kamala Harris, por mucho carácter popular que quisiera darle a un proyecto político elaborado desde la razón y el posibilismo.

La transformación de los gustos mayoritarios en una sociedad son lentos y a veces invisibles, y de repente ves que los gimnasios están abiertos los fines de semana, y además se llenan, que los bares ya no son lugar de encuentro entre los jóvenes, y que el patriotismo de la roja en el fútbol de todo estos años se ha transformado en otra cosa que no vimos venir.

Los movimientos de contrarreacción política no son solo la respuesta a algo,lo fife frente a lo woke, de esto último vimos mucho en la gala de los Goya, sino la sedimentación de tendencias que creíamos controladas y explotan en un camino propio.