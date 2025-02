Audios cargados de (mala) intención

Mazón, en la sede de Emergencias, el día de autos de madrugada. / L-EMV

Cada uno recordará, como pueda, aquel 29 de octubre del año pasado que, en mayor o menor medida, nos cambió la vida. En algunos casos, el cambio llegó con la pérdida irremplazable y desgarradora de un ser querido; en otros, con la desaparición total del entorno hasta entonces querido y conocido y también de la confianza en un sistema que se mostró completamente inútil y vulnerable. A la hora de la verdad, se lamenta la gente, nada nos protegió. Y de aquella jornada en la que tantas cosas horribles pasaron, hay tres difíciles de olvidar: que había alerta roja todo el día, que en l’Horta Sud no llovía y que nadie avisó de lo que se nos venía encima. El agua llegó, como un tsunami, desde la zona del interior sin que una sola gota cayera del cielo y se llevó por delante a decenas de personas atrapadas en coches, garajes, locales y plantas bajas.

A partir de ahí, como comentaba antes, cada uno recordará más o menos cosas, en función de su nivel de afectación. Pero hay una cuestión difícil de rebatir: desde primeras horas de la mañana todos los medios de comunicación valencianos, todos, fuimos informando minuto a minuto de lo que estaba sucediendo en Utiel, la Ribera, Chiva, Camp de Túria y, finalmente, en València y l’Horta Sud.

Un vistazo rápido a las noticias de aquel día desmonta cualquier intento de manipulación de los tiempos y acontecimientos y deja constancia, una vez más, de que lo sucede es lo que sucede y no lo que nos gustaría que sucediera o hubiera sucedido.

Por eso, tengo que confesarles que me cuesta muchísimo entender algunas estrategias de (des)información o confusión que, deliberadamente, intentan hacernos creer que pasó lo que no pasó o al revés. No entiendo esta nueva estrategia de filtrar fragmentos de conversaciones como si fueran un todo y pretender, en pleno siglo XXI, que nadie haga pública, poco después, la conversación entera. Que en el medievo las clases pudientes pudieran engañar y manipular al pueblo ignorante e iletrado con leyendas inventadas, milagros de vírgenes y pastores y batallas con seres mitológicos para perpetuarse en el poder, es una cosa. Pero que, en el siglo XXI, (sí , también el de los bulos), alguien pueda pensar que puede ‘colar’ a la opinión pública un audio manipulado sin ser pillado en el ‘fact chek’ más básico y caer en picado en su credibilidad, me resulta desconcertante.

¿Qué gana exactamente aquel o aquellos que filtran un fragmento de audio en el que, supuestamente, la Aemet resta importancia a la dana ante Emergencias de la Generalitat cuando, a continuación, se va escuchar que ‘de las 15 a las 18 va a venir lo peor’? ¿No era suficiente clara la información? ¿Qué se gana? ¿Unos momentos de qué, exactamente? ¿ De confusión, de victoria de un relato determinado frente a otro, o de una defensa a la desesperada horas antes de tener que responder a una jueza que no pierde el tiempo para conocer la verdad sobre quién tomó o no las decisiones de la dana?

Y en este momento y en esta tierra todavía nos hacen falta muchas preguntas para poder hacer frente a todo lo que nos está sucediendo.

Perdonen el alud de interrogantes pero, como en esa frase atribuida al gran Benedetti, «cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas». Y en este momento y en esta tierra todavía nos hacen falta muchas preguntas para poder hacer frente a todo lo que nos está sucediendo. Y lo digo en gerundio porque la dana pasó, pero no sus efectos, como se puede ver. Tras la riada han llegado los intentos de esquivar las responsabilidades que más de uno y una tenían aquel día en el que desaparecieron. Y tras la dana, han llegado las ganas de generar confusión, mucha confusión. Suerte de los medios de comunicación valencianos que aquel día contamos minuto a minuto lo que sucedía porque si no, hasta nos podrían llegar a confundir a nosotros.