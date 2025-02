Los Premios Jaume I siguen siendo cosa de hombres

Entrega premios Jaume I, ayer. / Miguel Angel Montesinos

La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) -entre otras personas y entidades- lleva años, tal vez más de una década, intentando que la Fundación Premios Jaume I, visibilice con sus galardones el inmenso talento científico femenino de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Pero, como puede verse, con muy poco éxito. Lamentablemente no es una excepción, los Premios Nobel, los Fronteras del Conocimiento (BBVA) y muchos otros siguen premiando hombres casi en exclusiva.

Viviendo como vivimos en sociedades de supremacía masculina, no es posible creer que, ni en ciencia, ni en ningún otro ámbito, se produzca el azar puro, la neutralidad, la objetividad en la valoración de los méritos. Las cosas están organizadas, en sus estructuras y en nuestras cabezas, para que sobrevaloremos a niños y a los hombres y desvaloricemos a las niñas y las mujeres. Nos podemos autoengañar o mirar para otro lado, pero hace décadas que sabemos que las universidades gradúan a mas chicas que chicos, sabemos que alcanzan los títulos de doctorado un número equivalente las mujeres y los hombres y sabemos también que, en las universidades, quienes llegan a las cátedras son hombres (más del 70%) mientras que son menos del 30% las mujeres que llegan a catedráticas. Las proporciones son similares en los Organismos Públicos de Investigación. ¿Cómo es que se desvanece el talento reconocido cuando se pasa del colegio, el instituto, la universidad -lugares en los cuales no hay límites sobre a cuánta gente se aprueba o se le da un sobresaliente- a lugares en los que hay competidores y sólo puede ganar un/a contendiente? ¿No será que en lugar de desvanecerse el talento y el conocimiento hay fuerzas androcéntricas, propias del poder y la supremacía masculina que mueven el (poco) fiel de la balanza hacia los hombres? Pareciera que este es el caso. Un par de ejemplos relativos a los premios científicos nos ayudarán a comprenderlo mejor y nos dan algunas pistas de cómo se puede aminorar el androcentrismo dominante.

Un estudio realizado por AMIT, mostró que los únicos premios científicos en los que había más mujeres galardonadas eran los Premios Estatales Fin de Carrera. Son unos premios en los que se computan las calificaciones de todo el alumnado de cada carrera y gana quien ha tenido las mejores notas. Por cierto, son premios que no llevan gratificación económica directa (aunque pueden concederse matrículas gratuitas para los postgrados). El resto de los premios científicos del país son otorgados -sin excepción- mayoritariamente a hombres y disminuye el número de mujeres galardonadas a medida que aumenta la cuantía del premio. ¿Talento desigual o valoración desigual, tanto al nominar como al evaluar?

El segundo ejemplo es el cambio de bases para la nominación de candidaturas de los Premios Nacionales de Investigación. En 2023, último año con las bases tradicionales (cada institución proponente, nominaba a quien quería) los 10 premios recayeron en 10 hombres. Exactamente la misma situación que en los Jaume I de este año (7 premios, 7 hombres) y de muchos años previos. El cambio en las bases de nominación de 2024 establecen que las instituciones promotoras tiene que nominar números pares y paritarios (50% mujeres y 50% hombres). Han resultado galardonadas 5 mujeres y 5 hombres y en los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres. ¿Podría la Fundación Premios Jaume I tomar nota? Quedamos a la espera.