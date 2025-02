Protección para la tranquilidad financiera

Javier Fano, responsable de Banco Mediolanum en Zona Levante / BANCO MEDIOLANUM

Una de las grandes prioridades de todos los hogares es la tranquilidad financiera. Y esto no solo tiene que ver con los ingresos de los miembros de la familia, sino también, y muy especialmente, con una capacidad de planificación a largo plazo que identifique correctamente los objetivos financieros y los medios para alcanzarlos. Si viésemos nuestra planificación como una pirámide, en la base encontraríamos la seguridad que buscamos para cuando dejemos de trabajar -la jubilación-, en el vértice encontraríamos la capacidad de hacer frente a las necesidades puntuales que nos surgen de forma imprevista -la reparación de un electrodoméstico, por ejemplo- y, en medio, tenemos todos nuestros proyectos (que en la mayoría de casos involucran también a nuestros seres queridos), como podría ser comprar una vivienda o que nuestros hijos puedan estudiar lo que realmente les motiva.

Sin embargo, nos encontramos con un gran obstáculo: ocho de cada diez españoles, según JP Morgan Asset Management, ahorran sin ningún objetivo y sin ninguna planificación. Y esto no quiere decir que no tengan metas ni prioridades financieras o que no valoren su tranquilidad financiera y la de sus seres queridos. En absoluto. Muchas veces, saben que necesitan ordenar sus finanzas, pero les cuesta hacerlo por falta de tiempo y de la ayuda adecuada.

Es cierto que hay escenarios que siempre nos sorprenderán, pero todo eso también lo debemos contemplar dentro de una buena planificación para que, llegado el momento, nos resulte más fácil afrontarlos o, incluso, nos permitan asegurarnos de que no cambiarán el rumbo de los proyectos o el futuro de nuestros seres queridos. Según Caser, menos de la mitad de los españoles ha suscrito un seguro de vida y, según datos del comparador de seguros Rastreator, casi una de cada cuatro viviendas en España no está asegurada.

Por ello es importante remarcar que la tranquilidad financiera pasa por tener una buena protección, algo tan sumamente importante que no se consigue con soluciones estándar. Requiere de un profesional de las finanzas que nos escuche, entienda bien nuestra situación, nuestras necesidades y nuestros proyectos para hacernos un traje a medida y preservar lo que realmente es importante para nosotros: la vivienda, la universidad de nuestros hijos o una mejor jubilación para nuestra pareja. La protección va mucho más allá de un seguro, es la única forma que tenemos de saber que los proyectos de nuestros seres queridos están protegidos, independientemente de lo que no podemos controlar.

Javier Fano es el responsable de Banco Mediolanum en Zona Levante