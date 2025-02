Lo peor del Palau está por llegar

Susana Camarero en una rueda de prensa. / Efe/A.E.

Feijóo está arrepentido de mantener a Mazón al frente del Consell. El episodio de la torpe filtración de un corte de los audios del 29O ha sido lo último, pero la desconfianza venía de antes. El líder del PP creyó que el president podría capitanear la reconstrucción desde el victimismo contra Sánchez. No hay dudas que tuvo unas semanas buenas, pero está comprobado que con esos amigos que lo rodean en el Palau, y sus antenas mediáticas, no necesita enemigos. No es fácil sustituir a Mazón, porque Vox negó el apoyo a María José Catalá, y tampoco hay un relevo natural en el Ayuntamiento de València para la alcaldesa. Sin embargo, los últimos errores de bulto de la maquinaria presidencial han molestado mucho en Génova, donde saben que Mazón habla casi más con Abascal que con Feijóo. Vox no pinta nada en València, todos los acuerdos con el equipo del president se hacen en Madrid a través de Kiko Méndez-Monasterio, la mano derecha del líder voxista. Además, la mujer de Abascal, Lidia Bedman Lapeña es de Sant Vicent del Raspeig, donde contrajeron matrimonio en la parroquia de San Vicente Ferrer en junio de 2018. Las visitas de Abascal a Alicante son frecuentes por compromisos familiares, y a nadie se le escapa que en algunas se ha visto con Mazón.

La telaraña que ha tejido el inquilino del Palau con Vox molesta en exceso a un Feijóo que ha decidido pergeñar un plan B, una ‘solución Olivas’, un nuevo president salido obligatoriamente del grupo parlamento popular en las Corts, que haga de puente técnico hasta unas nuevas elecciones donde habrá candidata, y no parece que será Catalá. La emergente Susana Camarero sube muchos enteros como futuro, una mujer que conoce a la perfección las administraciones, centrada, próxima y empática. El problema es que no dispone de acta de diputada, por tanto, habrá que esperar a que figure en las próximas papeletas del PP. Aunque, Mazón y su camarote del Palau, va a resistirse por tierra, mar y aire, con la inestimable ayuda de Abascal. Se avecina marejada.