Libertad educativa para destrozarnos

El mismo gobierno que durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024 fue incapaz de levantarse de la mesa para intentar al menos que los 224 valencianos y valencianas que murieron en la dana no lo hicieran, el mismo gobierno que no se preocupó por ayudar al pueblo en los momentos de mayor necesidad, ese mismo gobierno (con colegios aún destruidos, con niños, familias y claustros aún desplazados, en barracones, con familias tratando de salir del paso), ese mismo gobierno se saca ahora de la manga que el criterio de cada familia sobre si el idioma dominante en la educación de sus hijos ha de ser el castellano o el valenciano debe convertirse en el eje fundamental y absoluto en torno al cual debe girar toda la vida del colegio y el sistema educativo en su conjunto; por encima de la ratio profesor/alumno, por encima de la inclusión educativa y las necesidades especiales, por encima del estado de las infraestructuras de los centros, por encima de la todavía incompleta gratuidad de los libros de texto, etc.

Y no sólo eso. Además, ese gobierno reclama ahora a las familias que votemos acerca de cuál es nuestra preferencia, si el castellano o el valenciano, con la única intención de que legitimemos una ocurrencia política que rompe con todos los consensos que las comunidades educativas ya habían adoptado gracias a la ley anterior de 2022; acuerdos que estaban funcionando bien, que incluían la mirada profesional del profesorado y, precisamente por ello, ofrecían una propuesta lingüística integral, coherente y (a diferencia de las dos líneas) no-segregadora para todo el alumnado.

Sobre el marco de estabilidad de 2022, el sistema educativo de la Comunitat Valenciana estaba mejorando. Gracias a la ampliación de recursos y plantillas que se produjo durante la pandemia y que se mantuvo con esfuerzo, muchos colegios empezaban a tener, al fin, una mínima capacidad de atender a las necesidades educativas especiales, de realizar verdaderos planes de inclusión y asumir con ello los auténticos desafíos que caracterizan a las sociedades multiculturales, modernas y presumiblemente democráticas como la nuestra. Hasta ahora, los planes plurilingües aprobados libremente por los respectivos consejos escolares gracias a la ley de 2022 habían sido capaces de aglutinar un consenso básico (no perfecto, pero sí esencial) entre profesorado y familias; un consenso que estaba dando buenos resultados, que no dividía a las comunidades escolares en dos líneas diferenciadas, sino que construía una sola comunidad escolar que podía seguir avanzando. No familias atomizadas, sino un solo entorno compartido, un solo proyecto lingüístico, un solo centro.

Todo esto se ha puesto en cuestión sin motivo alguno y se ha terminado. Con la nueva consulta, cada grupo-clase tendrá una lengua base diferente, y todo el organigrama y la vida del centro, los horarios, las planificaciones, los apoyos educativos, todo, tendrá que adaptarse a este hecho. Nada de planes educativos integrales, nada de escuelas con identidades propias, nada de un único proyecto lingüístico. Sencillamente, nuevas familias eligiendo libremente año a año y, por tanto, dificultando el máximo aprovechamiento de los recursos, haciendo imposible un mínimo de coherencia, margen de mejora y estabilidad. Y alumnos y alumnas que, según los resultados mayoritarios (la mitad más uno) en su aula, en muchos casos se verán obligados a cursar el resto de su escolarización según un plan lingüístico diferente al que tenía su centro cuando, también libremente, sus familias decidieron matricularlos.

Lo peor de todo es que nadie reclamaba acabar con los consensos existentes, entre otras cosas porque eran buenos consensos. Nadie pedía una consulta que va a dividir inexorablemente a las comunidades educativas en torno a un asunto, el de la lengua, que por fin había dejado de estar politizado y ser el más importante. Nadie quería ni pedía una votación que (independientemente de las preferencias lingüísticas de cada familia) ahora preocupa a todo el mundo, porque, sea cual sea el resultado, genera incertidumbre y dejará unas escuelas y un sistema educativo dividido y peor que el que había hasta ahora.

Volvemos al principio. Los mismos políticos que no supieron garantizar la libertad y la protección de 224 personas para seguir viviendo, nos ofrecen ahora ejercer nuestra libertad a través de una consulta innecesaria destinada a dividir y empeorar la calidad de nuestros colegios. En vez de solventar los problemas y las preocupaciones de las familias (algo para lo que se han revelado abiertamente incapacitados), estos gobernantes se dedican a causar más problemas y preocupaciones a todos, a centros, al profesorado, a padres y madres, al alumnado, con una nueva politización de la lengua que ya habíamos superado, que para nadie constituía un problema y que, en el fondo, únicamente aspira a movilizar a los más exaltados de entre los votantes de extrema derecha, aquéllos que sencillamente desprecian todo lo que tenga que ver con el valenciano y la educación pública. ¿Cómo se permite esto? ¿Qué mundo es éste en el que hemos dado lugar a tener estos representantes políticos? ¿De verdad es ésta la tarea de un president de la Generalitat, señor Mazón? ¿Y la de una conseller d’Educació, señor Rovira? Sea por activa o por pasiva ¿acaso no pueden dejar de hacernos daño?