El país de irás y no volverás

El mundo anda conmocionado desde el pasado 20 de enero. La vuelta de Donald Trump a la presidencia de los EE. UU. se ha saldado hasta el momento con una serie de disparates, a cual más escandaloso que el anterior. Un día decide expulsar a todos los inmigrantes ilegales (?) y encarcelarlos en El Salvador, al siguiente pretende zamparse a Canadá y a Groenlandia, al otro se propone reconstruir Gaza «para que quede bonito», pero sin permitir la vuelta de los árabes gazatíes. No sabemos lo que nos deparará el futuro, mas los sobresaltos están asegurados. Dicen que es una distopía, una especie de juego verbal sin consecuencias. No lo creo, las distopías literarias como Un mundo feliz de Huxley o 1984 de Orwell son descripciones negativas de mundos contemporáneos llevadas hasta el absurdo. Su equivalente dentro de las artes plásticas podrían ser las pinturas negras de Goya y dentro del arte musical los nuevos géneros como el industrial y el darkwave. En todos estos casos la distopía representa una especie de mundo al revés, una deconstrucción intelectual de algo ya existente. Esto es especialmente cierto en el caso de Goya, pues las pinturas negras, que decoraron la Quinta del Sordo, donde residía, parece que se pintaron sobre pinturas alegres preexistentes, que tal vez fueran también de Goya. Algo parecido sucede con Orwell, cuyo mundo tiránico viene a ser la contrapartida fascista de las sociedades democráticas.

No ha sido así en el caso de Trump. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, aquí la inteligencia brilla por su ausencia y todo tiene un peligroso tufillo visceral. Ningún país acoge con entusiasmo a los inmigrantes, aunque todos procuran integrarlos porque saben que los necesitan. Tampoco consta que Canadá o Groenlandia hayan deseado alguna vez llegar a ser el estado 51 de los EE. UU, si bien su dependencia económica del vecino del sur no ha hecho sino crecer. Y en cuanto a los palestinos, ¿qué les voy a contar?: desde la antigüedad vienen siendo acosados por los hijos de Israel con el argumento de que Yahvé les había prometido la tierra de los filisteos. Así que lo de Trump no es nada nuevo, simplemente constituye una exacerbación de tendencias negativas preexistentes. La cuestión es de dónde salen estas propensiones negativas expresadas con zafiedad y mínima reflexión. Pues miren, a mí me da la impresión de que han salido de la barra de un bar o, ya que estamos en EE. UU., de algún self service en el que se puede conseguir cerveza metiendo algunas monedas en la ranura de una máquina. Ya saben cómo suele funcionar el argumentario del bareto: «esto de los okupas lo arreglo yo en un par de horas, los metemos a todos en la cárcel y ahí podrán vivir sin pagar alquiler».

Claro que Trump es un parroquiano muy especial, se trata del presidente del país más poderoso –hasta ahora: sospecho que va de baja– de la tierra. Pero lo peligroso no es que un presidente les haya salido tan alocado. Lo verdaderamente inquietante es que el sistema político de los EE.UU. carezca de recursos para frenar tantas locuras. Alexis de Tocqueville ya advertía en su libro De la démocratie en Amérique I: 1835; II: 1840) sobre el peculiar despotismo democrático de los EE. UU, que no llega a ser una tiranía, sino que «sería más amplio y más benigno, y degradaría a los hombres sin atormentarlos». Y continúa diciendo: «Con este sistema, los ciudadanos salen un momento de la dependencia para elegir a su amo, y vuelven de nuevo a ella».

Por motivos profesionales he residido en tres lugares distintos de los EE. UU. Tengo que decir que, pese al extrañamiento cultural, me encontré a gusto. No soy el único: las costumbres norteamericanas han configurado poderosamente el imaginario del mundo y hoy caracterizan a la globalización. Sin embargo, ahora no viviría allí porque se ha vuelto el país de irás y no volverás de los cuentos. Claro que Trump no es Hitler, como se suele afirmar. Propone desterrar a los palestinos y estabularlos en Marruecos o en España, como el III Reich quería trasladar a los polacos hacia oriente; quiere incorporar Canadá al imperio, como el III Reich incorporó parte de Checoeslovaquia. Pero Hitler nunca fue popular fuera de sus fronteras. Trump sí lo es, a juzgar por las declaraciones de amor del encuentro de los Patriots (?) en Madrid. Así que tenemos un problema y muy serio. Si los ciudadanos de EE. UU. son un pueblo de esclavos, como dice Tocqueville, ¿vamos a convertirnos en lo mismo o habrá un Espartaco que se rebele?