Fidels a les portes de l'hospital Gemelli de Roma, on està ingressat el papa Francesc / Efe/A.C.

Ara que l’oracle de la ‘mentalitat valenciana’ reclama tota l’atenció espiritual per a la recuperació del Papa, ha arribat el moment de proclamar que serem vaticanistes, o no serem. Uns quants anys de la mil·lenària gestió eclesial porten el nostre segell, i no cal fer cas de la mala premsa italiana -«La Chiesa romana in mani dei catalani!»-, que qüestionava l’esplendor dels Borja en la capitalitat cristiana. Cal recordar que Alfons de Borja (Calixt III) va canonitzar Vicent Ferrer i malgrat la vida immoral del seu nebot, Roderic de Borja (Alexandre VI), les seues arts van fer eterna la família valenciana, amb el protagonisme dels seus fills, Cèsar i Lucrècia en especial. Tot està molt prescrit, però per si de cas Francesc de Borja -besnet d’Alexandre VI i de Ferran el Catòlic-, que arribarà a sant, va ingressar en la Companyia de Jesús (després de tindre set fills i enviudar), de la qual va ser-ne tercer general.

Sempre cal desitjar la recuperació dels pacients, sense consideracions d’edat, malaltia o incapacitat, credo, origen ètnic, sexe, nacionalitat, afiliació política, raça, orientació sexual, classe social o qualsevol altre factor, com recull el Jurament Hipocràtic. A banda, els valencians tenim prou d’història vaticana per a estar molt preocupats per la malaltia del pontífex, el galant, segons diuen, de l’humanisme cristià que ha compactat una de les grans doctrines socials d’Europa. Encara que sembla que les formacions valencianes d’arrel democratacristià fa temps que han girat l’esquena a les ensenyances del catecisme que emana del papat de Francesc. I així els va, a ells, i als altres, entre vaticanisme d’última hora, jocfloralisme i centenaris. L’era digital ho aguanta tot, però en mig d’una consulta lingüística que amenaça l’estabilitat emocional de moltes famílies, els pòdcasts s’han convertit en el contingut més usat entre les generacions actuals. Una de les plataformes més efervescent que està desatesa per les autoritats universitàries, acadèmiques i escolars. La desconnexió entre valencianoparlants és enorme, perquè continuant apel·lant a Jaume I, els papes de la família Borja, o als cants de carxofa, sembla una via de retrocés, que a més confirma que qui menysprea l’entorn, està condemnat a malinterpretar-lo.