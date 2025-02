No merece la pena contestar a los antieuropeístas de toda laya -desde Vox a Podemos- porque estas son inteligencias compradas. Nosotros no tenemos dinero, ni creemos que la débil luz de la inteligencia se deba vender. Así que sólo tenemos una opción, que es defender a Europa con toda pasión y serenidad, sin nerviosismo. Y la verdad es que la UE es lo más razonable de la historia de la humanidad, que está lejos de ser aquello que decía Kant -el género humano progresa hacia lo mejor-, pero que realiza el milagro de que no se vaya hacia lo peor.

Y eso hace Europa. Para los fanáticos de la plenitud, puede ser decepcionante. Para los que sabemos de qué es capaz el ser humano, es un alivio. Algún día tendremos que agradecérselo con una defensa cerrada, y ya empieza a ser necesario. Pero por ahora que no cunda el pánico, visto lo visto en Riad. El griterío de los derrotistas intenta acallar que no hay buenas noticias para esos viejos antiamericanos de Podemos, ahora tan aliados de Trump como los de Vox. Lo que hemos visto en Riad, un encuentro auspiciado por un tipo sospechoso de haber mandado descuartizar a un periodista, no es una buena noticia para los lacayos.

La primera impresión, tras analizar los comunicados, pero sobre todo las caras de Rubio y Lavrov, es que estábamos en un encuentro de pacíficas ovejitas con lobos impenetrables. Por supuesto, Rubio y compañía pueden ser tiburones en sus campos, pero en los sitios serios tengo la impresión de que son tan diletantes como su jefe. Ahora se desprecian los paralelismos históricos, y los periodistas de La Base sentencian que la razón histórica murió. Sin que sirva de precedente, me permito recordar que la catástrofe de Alemania comenzó el día en que un emperador diletante hizo de ministro de relaciones internacionales del Reich.

Para cualquier observador imparcial, la cuadrilla de diletantes que rodean al diletante supremo Trump, es el mayor peligro para los intereses de los Estados Unidos. Y ahora tienen dos opciones: o servir de forma descarada y humillante como esbirros de Putin, o exponerse al ridículo mundial. Mi argumento es sencillo. Rusia tiene situado donde quería a Estados Unidos, sin compromiso alguno por su parte. Tan desfavorable es la situación para la delegación americana, que cabe pensar que Putin cuente con otras capacidades coactivas, tipo “Promesas de oriente”.

El caso es este. Trump necesita un blitzkrieg. Ahora se cita a Clausewitz y demás; pero si hubo una premisa militar en el estado mayor de cualquier ejército razonable en la historia europea, fue la de que con Rusia no valen los bliztkriege. Napoleón lo ignoró, Prusia lo supo y Hitler lo olvidó y lo pagó. Pero si hay una premisa de toda la política de Trump es que se tiene que hacer a golpe de Twitter. Esa es su caballería motorizada. Lavrov no vive en TikTok. Para obedecer, Trump tiene que entrar en una especie de movilización total, empezar a llamar dictador a Zelensky, exigirle elecciones inmediatas y ofrecer a Putin la única garantía, un gobernante títere. Pero un curso de acción de este tipo no se hace escribiendo en X. Esta es la realidad, señor Trump. Estamos en los límites de su forma de hacer política.

El Kremlin, que desconfia hasta de las entrañas de la madre Rusia, siempre quiere un proceso lento. Trump necesita un proceso meteórico. Cada día que continúe la guerra -y Rusia está tan exhausta como Ucrania, por lo que la paz no saldrá del campo de batalla-, Trump quedará contrariado, su política se reducirá a una superficial burbuja comunicativa y su diletantismo se pondrá en evidencia. Sobre todo, quedarán de manifiesto los límites de su omnipotencia, algo que es una lección, porque se suele pensar que eres tanto más poderoso cuantos más poderes concentras. Pero suele ser lo contrario. Lo saben los que han estudiado los modelos imperiales de poder concentrado.

Pero a los chicos de La Base no les interesa la memoria histórica, porque así pueden engañar mejor a los incautos. Por lo que respecta a Europa, necesita no ponerse nerviosa y mantener lo que dicta siempre la inteligencia, serenidad. Rusia no está en condiciones de otra aventura militar y Europa no puede convertirse ahora en lo que no es, un fortín militarista. Debe avanzar en sus políticas federales y unificar sus ejércitos nacionales con una doctrina y un armamento homogéneo. Pero debe confiar en algo más: el pueblo de Ucrania no puede olvidar quién lo ha agredido ni quién lo ha intentado vender. Ucrania es Europa, con o sin tierras raras.

Y debemos apoyarla hasta una paz justa. ¿Lo aprenderán los alemanes el domingo? Espero que no caigan en el síndrome de Estocolmo. Estamos ante el límite de una forma de hacer política. El blitzkrieg acelerado y pulsional de las redes no roza la realidad. No es toma de tierra. Lo que mueve la historia son duros desplazamientos de placas tectónicas y esas van más lentas. La burbuja mediática en la que viven estos diletantes, a la medida de su borrachera de omnipotencia, no puede dirigir estos procesos telúricos.

En la mente de Lavrov la inteligencia artificial tiene también su limite. Ahí la técnica de destruir los psiquismos humanos con Twitter conoce su final y emerge una cierta humanidad. No es la humanidad más gloriosa, y a veces parece la peor, pero es humanidad, y solo podrá ser neutralizada, entendida y combatida por otra humanidad. No por una cuadrilla de millonarios descerebrados. Europa no puede rendirse ante ellos.

