Elijan lo mejor

Simone, último premio Julio González del IVAM, aún no ha recibido su premio / IVAM

Forzar para nada. Mentir para hacer y deshacer con no sé qué pretensión. El IVAM nada en la oscuridad desde hace un año. La luz, cuentan, se verá coincidiendo con la iluminación fallera, pero habrá que ver si ésta será de primera o sexta categoría. El centro de arte necesita una solución urgente. No puede, ni debe, degradarse tanto. Construir cuesta mucho, destruir un segundo. Con la salida de Nuria Enguita, cuando Vicente Barrera (VOX) tutelaba la Consellería de Cultura, el museo entró en shock. Y, al final, como diría el mago Tamarit, ‘nada por aquí, nada por allá’.

El marrón le cayó a Sonia Martínez, ahora directora en funciones, que desde entonces bastante está haciendo con aguantar el tirón, ya que, además de tratar de guiar a una entidad descabezada y desnortada tiene que ver y sentir como al conseller José Antonio Rovira (PP), el IVAM le importa lo que a mí el patinaje. De uvas a peras.

El año del 35 aniversario, más que de celebración, ha sido de funeral. Ni siquiera el premio Julio González, su baluarte, se ha entregado. Se anunció que sería otorgado a Simone Fattal y su exposición -’Suspensión de la incredulidad’, un título que le viene a la situación como anillo al dedo- se hizo, pero la escultura sigue guardada en Guillem de Castro. ¿Aún no han tenido tiempo de entregarlo? La primera excusa fue la dana, la compro, pero el tiempo pasa y el premio de 2024, en marzo del 25, aún no se ha entregado. Y este detalle escenifica el desinterés que desde el Consell se tiene hacia un centro que lleva meses funcionando por inercia y que, con dolor de los profesionales que allí trabajan, ven como se está desinflando como demuestran los datos de asistencia. ¿Ya no interesa? Eso nunca. ¿Que tirar de fondos propios es insuficiente para, por cuarto año consecutivo, ser la institución cultural más valorada en la Comunitat Valenciana según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea? Es posible.

Debe ser el referente

El IVAM, independientemente de quién gobierne, debe ser el referente, se le debe cuidar con mimo y aislar de los bochornos porque no se lo merece. Para eso será importantísimo acertar a la hora de elegir a su nuevo jefe. Y que una vez elegido, aunque parezca obvio, el proceso finalice porque vistos los antecedentes... todo puede pasar.

Entre tanto, públicamente, sus vecinos culturales lamentan la situación cuando en realidad lo celebran porque de ello se están beneficiando. Todo fluye, como se suele decir.

Dicen que cuando se decida el nuevo director -por Dios, elijan al mejor-, se anunciará la programación del nuevo semestre y se retomará la normalidad. ¿Qué normalidad? Porque desde Llorens, primer director, a Enguita -porque Martínez está interina- ha habido de todo. Y no todo bueno. A quién corresponda, evítennos bochornos. Cojan el toro -que Barrera entró a matar, hirió y ella huyó- y por favor hagan que nos volvamos a sentir orgullosos de tener en la ciudad a uno de los mejores museos del mundo. ◼