Biblioteques de València: un servei que decau per la manca d’interès polític

Les BPM (Biblioteques Públiques Municipals) mai han sigut un servei valorat per les successives corporacions municipals de València que s’han anat succeint en el temps. Sempre es produïa una notable contradicció entre la molt bona valoració dels usuaris del servei i l’apreciació que tenien els responsables municipals, que de portes a fora parlaven molt bé de la xarxa de biblioteques, però que desprès internament les infradotaven econòmicament i no abastien les seues necessitats urgents de personal. El resultat d’estes polítiques es que el personal era traslladat a voltes a altres biblioteques per tal d’obrir les portes al públic, o havia de doblar les hores per tal de cobrir les carències de personal, o no podia agafar dies de «lliure disposició» o de compensació, perquè simplement no volien, des de recursos humans, posar més personal. Tot això deriva de la consideració de les biblioteques com un servei no essencial ni necessari. Com a resultat, en les millores d’ocupació el personal vol fugir a altres serveis municipals més estables, els funcionaris no volen anar a biblioteques, o s’ha donat el cas d’enviar a persones que havien tingut problemes en altres serveis com a càstig. La gent es jubila o té una malaltia crònica i no es reposen les places o si ho fan, tarden excessivament. Els tècnics bibliotecaris tampoc no poden fer el seu treball com cal, que recordem no és el préstec de llibres, sinó el crear les condicions favorables per al foment lector, tot organitzant presentacions de llibres, contacontes, exposicions culturals, visites escolars o tallers. El bibliotecari és un agent cultural, el més pròxim a peu de carrer. I la veritat es que jo ara com a usuari i abans com a responsable de biblioteques crec que estem abocats a la desaparició del servei per inanició i també per la manca de l’interès necessari dels responsables municipals.

Les biblioteques, a principis del segle XXI es multiplicaren pels barris de la nostra ciutat creant una gran xarxa de biblioteques que donava un gran servei a la ciutat, amb problemes també de personal, però hui la situació ha arribat a fer-se ja insostenible, desembocant en una dràstica reducció de l’horari al públic.

Des de ací demane més sensibilitat a l’Ajuntament per a fer front al problema i també als usuaris a que manifesten les seues queixes, no als auxiliars o tècnics de biblioteca, sinó per escrit i al regidor ara responsable. Este problema ve de lluny però cada volta està pitjor i ningú no posa solucions, la raó és que deuen de pensar que invertir en biblioteques no dona vots. La biblioteca com espai de estudi, cultural, de trobada amb els llibres, audiovisuals, premsa, exposicions, o contacontes, és una magnifica forma de retorno dels diners que paguem a l’administració. No deixem que la falta d’interès i la negligència cultural municipal terminen amb elles.