Marian Rojas Estapé, su mejor amigo es gay

Marian Rojas Estapé. / EPE

Desayuno pantagruélico es una redundancia cuando hablas de Fabián Estapé, que solo podía sentar a otra persona a su mesa. Rodeado de viandas y de las herramientas para degustarlas, el catedrático de Economía por excelencia mezclaba lo divino con lo excesivamente humano.

Transformaba incluso en apasionante la decepción solo intelectual con su hija Isabel Estapé, notaria y empresaria casada con el psiquiatra Enrique Rojas, vinculado al Opus Dei. Practican el rezo del rosario en familia y son padres de la también psiquiatra Marian Rojas Estapé, que ha arrasado en popularidad a sus mediáticos familiares. Aquí empieza esta historia.

Nadie es responsable de sus padres, ni siquiera de sus abuelos, pero los perfiles de Marian Rojas Estapé abonan que "es nieta de Fabián Estapé", aunque abunden más los puntos de coincidencia con las doctrinas paternas. Y a partir de febrero de 2025 se ha convertido en la última candidata a la cancelación universal. Ni siquiera quienes odiamos con la misma intensidad equidistante a Broncano y a Pablo Motos podemos enajenarnos de las declaraciones de la psiquiatra en El Hormiguero.

Los Rojas Estapé son más cultos que la media ultraconservadora, una superioridad que les permite vender miles de libros a su grey desde posturas equívocas, y desde títulos tan irrebatibles en el caso de nuestra protagonista como Encuentra tu persona vitamina. No alcanza la extremosidad de su padre cuando afirma que la homosexualidad "es un desorden psicológico", y que entre sus causas figuraría "la promoción homosexual que hay hoy en el mundo".

Marian Rojas destapó la furia incontenible de cada semana en las redes, pese a que se contuvo en que "el amor entre un hombre y un hombre se puede dar, pero no es igual que entre un hombre y una mujer", desdeñando a Adriano y Antínoo. De ahí que "yo considero que el matrimonio es entre un hombre y una mujer". Todo ello rematado con "uno de mis mejores amigos es homosexual". Tan parecido a "la mujer más importante de mi vida es musulmana" de Karla Sofía Gascón, o al "mi mejor amigo es negro" frecuente en Estados Unidos ante una insinuación racista.

Sería maravilloso y morboso espiar una reunión privada de los Rojas Estapé. Tras la lectura comentada de la Biblia, reconocida por el pater familias y donde cabe imaginar la unanimidad, surgirían discrepancias técnicas, tácticas o psíquicas sobre la forma de afrontar la homosexualidad. Detectar los matices, las desviaciones apenas perceptibles, "porque nuestra peor versión sale con quienes convivimos en casa". La identificación llega hasta el punto de que he estado a punto de consignar a Marian Rojas Estapé una frase de su hermana Isabel Rojas Estapé, "hoy en día la educación sexual de los jóvenes es la pornografía".

Las redes sociales no entienden que las declaraciones de Marian Rojas solo pueden contraponerse a otros manifiestos surgidos del seno de su propia familia. Y con esta treta, la psiquiatra se mostraría incluso progresista frente al canon familiar. Dialogante, predispuesta a establecer vínculos. Porque no puede negarse que se refirió con cierto desapego a que "el día del Orgullo en Atocha habían puesto diez carrozas con hombres semidesnudos, bailando y bebiendo alcohol". Pero se olvida que añadió conciliadora que "no todo el mundo es así porque ninguno de mis amigos homosexuales es así", pronunciado con su determinación superlativa. No nonsense, que dicen los ingleses.

Con todos los respetos para sus dinamitadores digitales, dan ganas de ser amigo de Marian Rojas, homosexual o no. Está claro que antepone la amistad a las ideas, y que siempre dispone de una buena palabra para las personas próximas. Tal vez la lectura de Recupera tu mente, reconquista tu vida ofrezca las pistas para una fructífera aproximación intelectual.

Empezando por Don Fabián, los Rojas Estapé se apuntan por definición a la controversia. Con un cierto énfasis en lo reproductivo, una constante en las elucubraciones familiares. Por ejemplo, cuando Isabel Estapé asume el apostolado de "fomentar la natalidad". O cuando Enrique Rojas titula No a la adopción un artículo contra la paternidad a cargo de las parejas homosexuales.

Marian Rojas suaviza por tanto el discurso paterno, y sus postulados pierden brillo con la llegada del huracán Trump, que de momento ha aceptado dos sexos. Por otra parte, los intentos de cancelación contra personajes ajenos a Podemos no suelen funcionar. Como bien diría la propia psiquiatra, vivimos en un mundo en que "todo nos molesta, todo nos irrita". Sus seguidores reaccionan, y nunca mejor dicho, cerrando filas o incluso comprando más libros. La empresa acaba siendo rentable para sus presuntas dianas, cuando resulta tan sencillo no ver El Hormiguero.