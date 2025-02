Europa desmemoriada

El presidente Trump en su reciente encuentro con Macron en la Casa Blanca. / Efe/S.T.

El éxito y mérito de Donald Trump es que establece los marcos políticos cada día sin despeinarse. ¿Qué habrá querido decir? ¿Irá en serio? ¿Será capaz de mantener el orden de su discurso? Desde que Jean François Revel acuñó el término ‘antiamericanismo mecánico’, solemos caer en el error de menospreciar lo que en EE.UU. pasa desde una superioridad moral que nos sitúa a los europeos como los elegidos del mundo. Recordemos que, en nuestro continente, en ese gigante económico, ahora ya no tanto, y en ese debilitante y enfermo político, se dieron las mayores atrocidades de la historia y que, al otro lado del Atlántico, hasta en dos ocasiones, aportaron miles de jóvenes soldados que cayeron por una causa que no les afectaba de forma directa. Claro, comparemos a Eisenhower con Trump, pero también a Macron o Pedro Sánchez con Churchill. Estamos ante contextos diferentes, pero cruciales para los próximos decenios. Las relaciones internacionales y el atlantismo como lo conocíamos ya son historia. Estamos ante la génesis de un mundo tripolar donde Moscú, Pekín y Washington, con la presencia sigilosa de los jeques árabes saudíes, van a determinar la geopolítica y marcar las reglas de los ámbitos estratégicos económicos, militares y tecnológicos.

Ante el discurso de Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Europa se ha alzado sorprendida, pillada a contra pie, como siempre, cuestionándose: ¿Cómo defendemos ahora a Ucrania? ¿Cuál es la situación ahora de Polonia ante un Putin que le han dado en bandeja todo lo que reclamaba después de miles de víctimas civiles y militares tras tres años de guerra? Trump será lo que será, pero es claro y esto lo llevaba avisando desde hacía tiempo. Una de las razones por las que en la mayoría de países europeos se esperaba una victoria de Kamala Harris era precisamente no dejar a Ucrania al aire. En otras palabras, sin EE.UU. Europa no tiene los instrumentos necesarios para apoyar y defender a Ucrania y la administración Trump ha dicho, hasta aquí. Y tienen toda la legitimidad para hacerlo porque ya lo dijeron. Entonces, ¿qué hacer?

Las crisis son los momentos oportunos en la historia para renacer; para asentar las bases de unos cimientos nuevos que posibiliten las sendas por las que transcurrir el porvenir. Lo que estamos viviendo debería servir de revulsivo. Antes de comenzar a fijar qué tanto por ciento de los PIB nacionales se destinan a defensa, deberíamos recordar, para vergüenza nuestra, que en las últimas elecciones europeas Ucrania estuvo ausente de los programas y debates políticos. La sociedad civil europea mientras se movilizaba por Gaza, no abría la boca sobre Kiev. Europa es una entidad alejada de su ciudadanía. ¿Recordamos los índices de participación en los últimos comicios? Se ha convertido en el trampolín para acoger políticos en salida que encuentran una jubilación de oro en Bruselas. No tenemos una filiación concreta con esa identidad europea que es etérea y difusa. Sin embargo, nuestra salvación, está en una Europa fuerte, unida, que asuma ya los retos que van a marcar la historia de la humanidad. Está por hacer, es un proyecto inacabado, de ahí su grandeza y su oportunidad única para construir un espacio de compromiso y libertad. Si no lo hacemos, pasaremos al olvido y a la trastienda de la historia. Nosotros mismos.