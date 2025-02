La nueva realidad

Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca. / E.P.

Tal semana como esta, pero hace tres años, Rusia invadió a Ucrania. El «pez grande» intentó comerse al «chico» pero no lo consiguió. Desde entonces, semana tras semana, la actualidad internacional no ha sido otra que la lucha entre Putin y Zelenski. Todo ello bajo la mirada atenta de Europa, China y los Estados Unidos de Biden. Hoy, con la llegada de Donald Trump a La Casa Blanca, las tornas han cambiado. Mientras Biden permaneció pasivo ante un conflicto, que salpicaba – de alguna manera – a la OTAN, Trump adquiere relevancia internacional por su acción ante el mismo. El acercamiento del presidente republicano al mandatario ruso abre un nuevo horizonte en las relaciones internacionales. Y lo abre porque provoca, en primer lugar, un acercamiento entre dos enemigos históricos. Y, en segundo lugar, porque deja en la ambigüedad los conceptos de la Unión Europea y la OTAN.

Estamos, por tanto, ante una nueva realidad que invita a la reflexión y preocupación. En caso de que Rusia y EEUU llegasen a un acuerdo – sin contar con Zelenski – para la firma de la paz en Ucrania. Ese acuerdo no será, por supuesto, a cambio de nada. El pacto sería más simbólico que material. Lejos del reaparto de los recursos ucranianos. Y lejos de la reconstrucción del país, el acuerdo entre gigantes traería consigo un «matrimonio de egos». De tal modo que la Unión Europea quedaría rezagada a un segundo plano en el tablero internacional. Ante esta posible situación de «sándwich geopolítico», la UE corre el riesgo de que se convierta en el «Tercer Mundo» de las economías avanzadas. Su economía perdería competitividad internacional ante el «Neomercantilismo» de Trump. La UE se halla, por tanto, ante una situación inminente de inseguridad. Inseguridad en lo económico y en lo militar. La intervención «pacífica» de Trump, en Ucrania, se convierte en la punta del iceberg de un imperialismo incipiente, que nos recuerda a episodios del pasado.

Ante esta situación, la UE debe reinventar su estrategia mundial. Hoy, más que nunca, toca reavivar el patriotismo europeo. Un patriotismo que lo hubo tras la Segunda Guerra Mundial y que, tras el Brexit, ha perdido fuelle. La UE se halla en la encrucijada. Si hace guiños a China corre el riesgo de que se convierta en una economía periférica al servicio del sistema «low cost». Si no lo hace, si decide ir por libre y establecer medidas proteccionistas ante el líder asiático, perjudicaría al consumidor final. Un consumidor – el europeo – que perdería poder adquisitivo por la subida de los precios. No olvidemos que los costes productivos europeos son severamente más altos que los chinos. Estaríamos ante un suicidio económico que suscitaría empobrecimiento general y más desigualdad. Llegados a este punto, con dos súper potencias aliadas y China fuerte como un hierro, Europa está vendida en lo económico y en lo militar. No le queda otra que fortalecer sus músculos. Para ello se debe incrementar el presupuesto militar ante lo que pudiera pasar. Hoy, más que nunca, los líderes europeos deben hablar en clave supranacional. De nada sirve ser un trozo de corcho en el mar.