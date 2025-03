Escombros en la calle Santa Ana en Paiporta. / Miguel Angel Montesinos

La nueva versión de Mazón sobre su actuación el 29 de octubre subraya que las 20.28 horas de su llegada al Cecopi es posterior a las 19 horas de sus otras versiones. A esto le llamó «un hecho fáctico». No sabemos lo que esto significa, pero parece que hay hechos afácticos. Ya Miquel Alberola, en un artículo genial, nos ha avisado que para comprender a Mazón se necesita saber física cuántica. Los hechos fácticos serían los que suceden fuera de la caja de Schrödinger. Los afácticos suceden dentro de la caja, antes de que el observador decida su sentido.

Mazón conoce la existencia de hechos afácticos y su interés es que ningún observador los convierta en «hechos fácticos». La casa de Schrödinger en la física cuántica de la política se conoce como barullo, lío, fango, jaleo. Antes de Schrödinger, ya Hegel la definió como «la noche donde todos los gatos son pardos». Por Sicilia se le llama de otra forma: Omertà. Con ella, los hechos se disuelven en agujeros negros hasta que se tornan inasibles, intocables, invisibles, sin rastro ni huella, sin olor ni saber, sin grabaciones, hechos que parecen no existir, los hechos afácticos.

Pero la pulsión de ver y de conocer es inmortal en la especie humana. Tarde o temprano entraremos en esa noche espesa que genera la cobardía, la incompetencia, la ligereza, la irresponsabilidad, la complicidad y el griterío, y veremos lo que guarda la caja de esas seis horas en que Mazón estuvo ausente de la gestión de la mayor catástrofe valenciana. La muerte de 224 personas es el hecho fáctico relevante, no cuándo llegó al Centro de Emergencias. De esas seis horas sólo conocemos la conversación de oferta de un cargo sobre el que no tiene competencias y una extraña llamada al alcalde de Cullera -beneficiado por la nueva normativa de costas que permite edificar en línea de playa-.

Su relación con la tragedia del pueblo valenciano es un agujero negro. El presidente de la Generalitat operó como inexistente. Ahora, al parecer, los técnicos son los culpables. Pero si así fuera, ¿para qué queremos al 'president'? Lo que este gobierno hace nos responde: para desproteger la huerta, permitir edificar al lado del mar, resucitar los PAI de hace un cuarto de siglo -¿se acuerdan? la burbuja- que pueblan barrancos, destruyen restos arqueológicos y violan leyes patrimoniales; o para imponer elecciones sobre la lengua que siembran el caos o rechazar una quita de deuda. En conclusión, para dañar a su gente.

Que se quiera poner por delante de cualquier otro valor la defensa de la posición del partido es un daño político adicional, que declara como secundaria la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía, dañados de forma masiva el 29 de octubre. Eso es lo que hay detrás de los que dan ánimos a Mazón para que resista. ¿Por qué es tan importante defender a Mazón, si erosiona las posibilidades de éxito político del PP? Por defender al partido. Pues los hechos fácticos de Mazón muestran la lógica de un sentido partidista perverso y corrupto. Es consecuencia de la selección de líderes sin otro criterio que la lealtad legionaria, sin otra preparación que la lógica chusquera, sin otras competencias que el descaro, sin otros fines que el interés propio.

Feijóo parece seguir esta lógica: si no apoyo a Mazón, ¿cuántos se sentirán seguros después? La pregunta nos induce a una sospecha: Feijóo calcula que, si a este tipo de político se le piden cuentas, tendría que seleccionar a los políticos con otros criterios diferentes. Parece decir que para que exista este tipo de dirigentes se le debe ofrecer la impunidad de partido. El valor absoluto de partido, por encima de cualquier otra consideración emanada del buen sentido, es ya violencia infligida a la ciudadanía, dada la imposibilidad de hallar con esos representantes una medida de lo justo. Separa la representación política de la ciudadanía y genera un clima en el que ya no pueden darse razones para ser un pueblo. Esa es la lógica del barullo. Cuando eso sucede, la rabia alberga consecuencias imprevisibles.

Las evidencias muestran que la ciudadanía valenciana ha reaccionado a la dana como un pueblo. Por eso, las Corts serán un parlamento espurio mientras no reflejen este hecho. Y no lo reflejarán mientras sigan apoyando a un presidente que quiere ser la máxima autoridad y a la vez no tener responsabilidad en sus trágicos actos. Su pretensión de impunidad política se impone de forma violenta sobre el sufrimiento general. Les Corts deben recuperar su dignidad y ponerse en consonancia con el pueblo al que representan. Pueden hacerlo de diversas maneras, pero no puede continuar así. Necesitamos otras Corts, o por lo menos otro 'president'.

Y lo necesitamos porque el PP debe saber que este barullo indigno será prolongado a beneficio de Vox y por Vox, que justo por eso mantiene a Mazón. Vox ha perfeccionado lo malo del PP. Esa reflexión no aparece en el escrito de Aznar sobre Trump, pero es la verdad. El propio clientelismo previo de Aznar con USA, lleva al nuevo con Trump. Si Abascal soporta a Mazón, y no a otro de los posibles presidentes de estas Corts, no es por benevolencia con el PP. Es porque sabe que cuanto más dure este lío, más se beneficiará del colapso de la política decente que implica que Mazón siga gobernando. Feijóo no se da cuenta de que él está en la diana de la operación.