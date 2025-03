Juan Carlos Monedero, geopolítica de mano larga

Juan Carlos Monedero. / EPE

Me he visto íntegro el último vídeo de Juan Carlos Monedero para ver qué dice de lo suyo y mi conclusión es que la teoría la domina, otra cosa es la práctica. Doce minutos sin parar de hablar, de Andreotti a Thomas Mann, de Marx a Milei, de Evo Morales a Fidel Castro. Una lección de geopolítica rápida efervescente como esos fideos de supermercado que se convierten en un plato principal con un chorro de agua hirviendo. Conclusión: la derecha se las apaña para dividir a la izquierda; lo que se publica suele ser pescado podrido; y hay gente muy mala en las filas del progresismo. Pero ni una alusión a personas concretas de este país, de su entorno; las pistas del caso Monedero están en clave. "La política está llena de personas capaces de quemar en la hoguera a sus amigos con tal de florecer". O "son como palomas que necesitan defecar para levantar su vuelo gallináceo". Y el colofón: "La verdad es revolucionaria". Este profesor sabe un montón, aunque no hemos venido aquí a hablar de su libro.

Hijo de un votante declarado de Vox, a Juan Carlos Monedero no se le ha conocido pareja o novia. Madrileño de 62 años tan bien llevados que se infiltraría sin problemas en las juventudes de cualquier partido político (siempre que sea de izquierdas), tiene desde esta semana más tiempo para preparar versiones extendidas de sus disertaciones. La Universidad Complutense le investiga por un caso de presunto acoso sexual tras la denuncia de una alumna y ha confirmado que el politólogo y cofundador de Podemos solicitó la baja de su desempeño docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Se le ha concedido y le buscan sustituto. El expediente de información reservada confidencial abierto contra él, pues se da crédito a la estudiante, sigue en curso y podría acabar en la Fiscalía.

Casi de forma simultánea se ha sabido que una mujer se puso en contacto en septiembre de 2023 con Podemos para informar de que Monedero "incomodaba y manoseaba" a jóvenes militantes. No era la primera. No recibió contestación. Solo unos días después hacía pública la dimisión de su único cargo en la formación, en la Fundación República y Democracia, de donde asegura ahora que había salido el mayo anterior y la secretaria general, Ione Belarra, loaba su trayectoria. Conocidas las acusaciones, pero no divulgadas ni investigadas en profundidad "porque las víctimas querían preservar su anonimato" y "no podemos actuar en nombre de las víctimas", se ha sabido después que Monedero continuó en los canales de comunicación de los cuadros de mando del partido. El también escritor y asesor de gobiernos de Latinoamérica clama por la presunción de inocencia y afirma que se trata de un montaje, otro más. Ya vio su nombre en el barro cuando le puso la proa el excomisario Villarejo y se investigaron sus ingresos.

Si las casualidades no existen, ni en política ni en ningún otro ámbito de la vida, deberá salir a colación el caso Íñigo Errejón. Fue compañero de Monedero en la creación de Podemos, el proyecto que iba a demoler el bipartidismo y acabar con la casta. El ‘Qué ha sido de…’ esa primera línea de jóvenes teóricos que pasaban a la acción, junto a la cara visible de Pablo Iglesias, daría para una novela de Agatha Christie. Aunque tras el fulgurante despegue morado, el profesor se replegó y no ocupó ningún cargo público, los caminos de Monedero y Errejón han vuelto a encontrarse en una aflicción común. Ambos son destinatarios de acusaciones de posibles agresiones sexuales y comportamientos incompatibles con el respeto a la integridad femenina.

En el caso de Errejón, dimitido de todos sus cargos al ser denunciado por la actriz Elisa Mouliaá, ya hay un procedimiento judicial abierto. En su críptica carta de despedida, el exdiputado aludía al desgaste de militar en la primera línea política. "Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización", escribía.

El feminismo, una de las banderas principales del partido que alumbró la ley del solo sí es sí, se cobra en virtud de su articulado las cabezas de sus principales valedores. Para acompañar la narración estos días sobre las acusaciones que afronta Monedero y ponen en cuestión la firmeza de Podemos para atajar comportamientos insidiosos en sus filas, se publican fotos antiguas del politólogo, pancarta lila en ristre. "El machismo lo tenemos tan dentro metido...", lamentaba. Sí, es más fácil disertar de geopolítica.