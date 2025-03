Un llibre i uns records

Paco Cerdà, autor de 'Presentes'. / Miguel Angel Montesinos

De vegades una lectura ens trasllada a dies que pensàvem tindre aparcats al calaix de l’oblit. Això m’ha passat fa uns dies amb la lectura del llibre Presentes del periodista i escriptor valencià Paco Cerdà. La lectura de les tres centes i escaig pàgines de l'última obra del premiat escriptor del Genovés m’ha fet mirar endarrere. M'ha transportat al anys de la infantesa, aquells anys escolars passats entre l'escola de Benimaclet amb el cant cada matí dels himnes de rigor: cara al sol con la camisa nueva i por Dios por la patria y el rey, cada matí el mateix mentre des del mur ens miraven José Antonio i Franco, passaven els cursos i ells sempre joves, inalterables, i el col·legi Salesià del carrer Sagunt, on el professor de Formacion del Espiritu Nacional, lluint la insignia de alférez provisional ens parlava de imperios, José Antonio, Ledesma Ramos i Onésimo Redondo i els 26 punts de la Falange. Entre la Religió i la Falange podríem haver acabat tots carn de manicomi.

Malgrat que el llibre té com a base la narració dels dies i nits que van transcórrer mentre el cadàver de José Antonio Primo de Rivera era traslladat a muscle de falangistes des del cementiri d'Alacant al.monestir de l’Escorial són moltes les històries que Cerdà ha intercalant entre els discursos oficials transcrits literalment entre les línies del text, una part la que marca l'èpica del feixisme espanyol, el pas de Ausente, durant els anys de guerra, a Presente en forma de màrtir per totes aquelles camises blaves que en funeraria processó escortaven el cos inert del seu líder pels camins d’Espanya.

En realitat a Presentes trobem dos llibres i diverses històries. Per això el llibre es titula “Presentes”. Eixe presente, crit de rigor en singular, amb que responen els fidels després de cada invocació al nom del fundador de la Falange, i, per altra part, al llibre, aquest crit de rigor es pluralitza en un “presentes” que inclou tot un seguici de persones que també són part de la història que narra el llibre però des de la part contrària, la dels que havien perdut la guerra, la dels presents en la història però d'una manera totalment diferent, uns eren “caballeros mutilados por la Pàtria”, i els altres un fotut coixo roig. A mi m’han agradat més les històries dels altres, dels perdedors, dels que tingueren que creuar les fronteres per poder salvar la vida, como Amelia, jove anarquista mecanografa a l'Ajuntament de València, o com la comunista Matilde Landa organitzadora a la presó d’una oficina per preparar els recursos de les condemnades, també entre els presentes alguns no havien perdut la guerra, com Pilar Valderrama, la Guiomar de Machado, ella va perdre el seu estimat, un amor ocult i secret. Altres van perdre el paisatge i la vida, com Felipe Guerricabeitia, mestre de Villar del Arzobispo, el Villar de la Libertad, en temps de guerra, perqué fins els noms van atrevir-se a canviar els guanyadors, i València va passar a ser Valencia del Cid a partir d’abril del 39. I cada vegada que fèiem una instància a la autoritat teniem que acabar-la amb un “Dios guarde a Vd. muchos años” I Déu els va guardar molts anys.