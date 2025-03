Sense el reconeixement de la lluita feminista la historia no estarà completa

Una manifestació del 8M, en una imatge d'arxiu. / E.P.

Potser a l’Estat Espanyol “Las sinsombrero”, tot i que són encara són grans desconegudes per al gran públic per ser intel·lectuals de totes les disciplines, van ser les pioneres a principis del segle passat.

Són coetànies dels artistes anomenats “Generación del 27”, però com que el patriarcat no en deixa passar ni una, doncs no va permetre que les seues obres foren igual de conegudes i reconegudes que les dels seus col·legues masculins.

El patriarcat i el feixisme franquista que les va expulsar a exilis exteriors i interiors o, directament al suïcidi.

Però a banda d’aquestes intel·lectuals, van ser moltes i per tot arreu les dones que van lluitar perquè a la II República es reconegueren els seus drets i la igualtat plena i total amb els homes.

En aquell temps es va aconseguir que a la Constitució del 31, per exemple, fora la primera vegada que es va reconéixer el sufragi universal i les dones van poder anar a votar per primera vegada l'any 1933 i, després el 1936. Pocs mesos després de les eleccions de 1936 i, com tothom sap, va tindre lloc el terrible cop d'estat feixista.

En acabar la guerra, el franquisme els va arrabassar tots els drets a les dones i les va tornar a tancar a casa amb l’excusa de “liberarlas de la fàbrica y del taller” de la mà de l’anomenat “Fuero del Trabajo”. I, òbviament, les va excloure de la vida pública en tots els sentits.

Encara hui en dia continuem escoltant allò de “la primera dona en...” i li devem aquest fet i retard al dictador i a tota la seua política masclista i misògina.

No podem perdre de vista que, la primera manifestació autoritzada a Espanya pel 8 de març després de la Guerra Civil i els quaranta anys de període de feixisme franquista, va ser autoritzada en 1978. Però un any abans ja es va celebrar un acte en el Pozo del Tio Raimundo, a Madrid, en el qual es va donar un míting, convocat per la plataforma d'organitzacions feministes. Feia quasi tres anys de la mort del dictador!

Afortunadament, ara i amb la llibertat que ens permeten, entre d’altres un altre feixista com Trump, podem commemorar de diferents maneres aquesta simbòlica data per al feminisme de tot el món.

La raó és que el reivindica el feminisme és tan senzill com que dones i homes gaudim dels mateixos drets i deures a tots els àmbits. I ficaré un exemple.

En un negoci tan boiant com ho és el farmacològic, fins fa molt poc temps, els efectes dels medicaments només s’estudiaven sobre els subjectes masculins, però, tot i això, es receptaven tant a homes com a dones sense cap distinció i sense observar els efectes que podien tindre sobre els cossos de les dones.

Les aportacions que ha fet el feminisme en les seues quatre onades, tant en l’àmbit privat com en el públic de la vida de les dones són inqüestionables. Només ficaré alguns exemples més enllà del dret al sufragi universal que he anomenat abans. Va impulsar l'educació universal, l’accés a la salut pública també, a poder elegir lliurement parella i si casar-se o no, a poder-se divorciar, a la reapropiació dels seus drets sexuals i reproductius amb la implantació de les xarxes o unitats de planificació familiar, a poder fer servir els anticonceptius o, a decidir sobre la seua maternitat en el sentit tant de ser o no mare, com en el d’interrompre l’embaràs amb unes determinades condicions que, tot cal dir-ho, haurien de revisar-se sinó directament abolir-les per tractar-se d’una “tutela” encoberta de les dones per part de qui ha de practicar la intervenció.

Tampoc podem oblidar la importància que té haver aconseguit ficar blanc sobre negre el que són les violències masclistes i vicàries, així com ficar diners per a combatre-les. I, també i perquè no dir-ho, interpel·lar als homes sobre aquestes conductes.

Tot i això, i malauradament, els assassinats de dones i criatures continuen sent un fet massa quotidià, tot i ser evitable, com totes i tots sabem.

Ho he dit en altres ocasions i ho vull repetir: L’assassinat d’una sola dona o criatura a mans del seu agressor és un fracàs de tota la societat que no ha aconseguit frenar-lo. Un sol assassinat és tot un fracàs!

Per tota l’agenda feminista, pels drets de les dones i les xiquetes, continua sent necessari el feminisme i commemorar cada any el 8 de març. Dia Internacional de les Dones!