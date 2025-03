A Morant ya no le vale nadie del PP

Diana Morant, en la sede del PSPV, ayer. / Efe/Biel Aliño

Diana Morant quiso dar al anuncio fanfarria de altos vuelos. Creó expectación desde 24 horas antes, reunió a toda la cúpula y se llevó una buena sesión de aplausos. Un marco importante para un anuncio que, a primera escucha, no sonó tan estupendo: exigir un adelanto electoral. No solo por la expectativa levantada, sino también porque es la tercera estrategia desde que la gran riada volteó el marco de la legislatura. Primero fue ofrecer a Feijóo los votos socialistas para un relevo de Carlos Mazón y un ejecutivo de transición que convocara elecciones, luego ha zigzagueado con la moción de censura hasta enterrarla y ahora, la petición de elecciones.

Los vaivenes son un hecho. Innegable. Pero si nos detenemos en el movimiento último, lo relevante, más que la decisión en sí, es el mensaje. Morant (que es como decir también el Gobierno de España y el PSOE) le está diciendo a Feijóo que ya no vale un cambio de rostro porque no observa diferencias: han aplaudido y defendido al ‘president’ en estos más de cuatro meses, incluso después de cuestionar la justicia su ‘relato’. No le vale nadie del PP.

La estrategia puede gustar o no, pero da un recorrido a medio plazo. La moción de censura es un fogonazo brillante de atención unas horas o unos días, pero la lectura de Morant es que al final Mazón salía reforzado si, como es previsible, la ganaba y podía reclamar gobernar en paz. Al pedir elecciones, la ministra asegura un discurso de más larga vigencia. Está diciendo a Feijóo que, si cambia a Mazón, como la presión creciente puede sugerir, el que llegue que no cuente con los socialistas.

Uno entiende los argumentos. La cuestión es si eran necesarios 134 días. Y la cuestión es si, entre tanto frentismo y monologuismo, al final alguien está pensando en lo que interesa más a los ciudadanos. ¿O todo es ganar elecciones?