Reconstruir la política

James Stewart en la famosa escena de 'Vértigo' de Hitchcock. / L-EMV

Como James Stewart colgado de una cornisa en esa imborrable escena de la magnífica Vértigo de Hitchcock. Así lo veo. Construyendo su propia ficción para intentar no caer al vacío, como misteriosamente pasa en la película. Alterando la realidad a costa de descomponer la política, como si gobernar fuera un juego. Compitiendo puerilmente por evadir la responsabilidad, como si no hubiesen perdido la vida 228 personas. Huyendo de la verdad, como si no hubiéramos fijado en la memoria el fotograma de su ausencia en el crudo día de la catástrofe. Así lo veo.

Como si el auto judicial no hablara de negligencia por parte de la administración autonómica, dejando claro que la competencia de la emergencia era del Consell. Como si la relación competencial que rige al sistema autonómico español fuera vertical cuando es horizontal, negando la autonomía para poder señalar a la Administración General del Estado como responsable de sus errores. Como si el nombramiento, en su día, de la consellera y la definición de sus competencias no hubiera sido del ámbito de su capacidad exclusiva de decisión. Como si el señalamiento que hace la jueza sobre la exconsellera no le rozara, al menos, políticamente. Como si todo ello no cambiara nada, eso dicen los suyos desde arriba, cuando lo cambia todo. Así lo veo.

Como si esa constante reafirmación del “yo” en modo negativo fuese normal: no soy miembro del Cecopi, no estaba cuando se mandó la alerta, no era consciente de la gravedad del temporal porque nadie me lo advirtió. Como si esa ausencia de conciencia a la que apela no fuera suficiente para establecer la negativa más importante: la de no estar en condiciones de sostener la confianza y la seguridad que la sociedad necesita de su gobierno. Así lo veo.

Cada día sin tomar decisiones, se escribe es una nueva página en el libro negro de la política que el Partido Popular, en toda su extensión, está editando sin reparo alguno. Pocas dudas caben de que hay una verdad oculta en el caso que nos ocupa. Y de que, en algún momento, tendremos que hablar de la reconstrucción de la política, también estoy convencida.