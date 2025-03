Unas Fallas excepcionales

El Ninot Indultat ganador de este año lleva por lema el 'Forn Pa i Porta' / Moisés Domínguez

Nos encontramos a unas horas del epicentro de la fiesta de las Fallas, la celebración valenciana más internacional y que mayor impacto económico genera. Una multitudinaria tradición que, cada año, reúne a cientos de miles de personas en las calles de València, la capital, pero también en las de numerosos municipios de norte a sur de la Comunitat Valenciana. Este año, por muchos motivos, el desarrollo de las Fallas está siendo, cuanto mínimo, excepcional, diferente. No podía ser de otra manera. La dana dejó tras de si un rastro de desolación y dolor que, a día de hoy, todavía está muy presente en día a día y en la memoria de la sociedad valenciana. Y lo estará durante mucho tiempo.

Los monumentos falleros, fiel espejo de las preocupaciones e inquietudes del pueblo valenciano, han reflejado ya a la perfección lo que hemos vivido en estos casi cinco meses desde la tragedia. De hecho, los dos ninots indultados este año están relacionados con la solidaridad y la dana. En uno de ellos, el infantil, se homenajea a los miles de voluntarios que cruzaron el nuevo cauce del Turia para ayudar a sus convecinos afectados; en el otro, la escena grande, es un entrañable horno en Paiporta con decenas de referencias al esfuerzo colectivo. Siempre sensible a la realidad de su entorno, el mundo fallero ha expresado en sus monumentos y llibrets la consternación por todo lo sucedido y también la fuerza del carácter valenciano para volver a renacer de sus cenizas. 'Sempre avant'.

Hoy y mañana, cientos de falleros y falleras saldrán en una ofrenda, tanto en sus localidades como en el 'cap i casal', también especial. No es para menos. A nadie la faltará un recuerdo, un pensamiento y una emoción por lo sucedido. En València, de hecho, decenas de falleros y falleras de los municipios afectados desfilarán codo con codo con los de las comisiones de la ciudad. Un acto de 'germanor' más en este entramado de afectos generado desde la tragedia y que ha estado acompañado, en todo momento, por un sinfín de iniciativas solidarias.

Estas Fallas están siendo también muy diferentes en los pueblos arrasados por la dana. Donde más. Decenas de comisiones perdieron el local y celebran estas fiestas como pueden, en plena calle. Hay quien ha podido plantar monumento y quien no. Y también hay vecinos y vecinas que no tienen ganas de celebrar nada. La pérdida ha sido mucha y muy grande. El respeto, la tolerancia y la comprensión son y serán clave para superar lo sucedido y afrontar unidos el proceso de recuperación no solo material sino también emocional.

Tampoco los políticos, objetos del deseo de la crítica fallera, se han salvado de sátira y el reproche. No es para menos. Es en la esfera política donde estas Fallas se están viviendo de manera excepcional. O si no, ¿cómo se explica que, por primera vez en la historia, un presidente de la Generalitat no haya aparecido ni un solo día ni en el acto de la Crida ni el balcón del ayuntamiento? Esta ausencia es, sin duda, el comentario más extendido no solo entre políticos y periodistas sino también en los propios casales falleros, lo que da fe de la situación extremadamente anómala que rodea a Carlos Mazón desde el día de autos hasta la jornada de hoy. Sería de valorar, como han hecho los Reyes hasta en seis ocasiones ya, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el principal líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo vinieran a València mucho más de lo que lo han hecho hasta ahora. Porque todavía es una tierra dolida, una parte del país que lideran o quieren liderar, que se ha quedado sin puentes, escuelas, piscinas, pabellones y muchas cosas más.