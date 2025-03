El hipócrita y el cínico

Muchos tendrán la impresión -y ello debería apenarnos, porque la antipolítica es siempre peor que la política- de que relacionar política con mentira sería algo así como decir «nieve blanca» o «hierba verde», un pleonasmo o una perogrullada. La política sería para ellos el reino donde vive y medra a sus anchas la mentira, de manera que el adjetivo «mentirosa» no califica a «política» de manera específica, como si hubiera una política alternativa veraz, sino que el adjetivo está entre sus rasgos de género definitorios.

La prueba que se suele aducir, y que es difícilmente objetable, es que el ciudadano interesado en la información política hace un ejercicio cotidiano, casi automático, de desconfiar de la literalidad de las declaraciones del político para intentar leer, bajo los sofismas, los eufemismos, las exageraciones, los mensajes en clave interna, lo que realmente quiso decir, y que muchas veces es exactamente lo opuesto a lo que abiertamente dijo: las afirmaciones sugieren oposición o como poco falta de voluntad para llevar a la práctica aquello que se afirma; los desmentidos en cambio afirman o ratifican lo que se niega; las dudas deben leerse como certezas, y al contrario. Y todo ello de parte de quien ha obtenido ya y pretende revalidar, o busca desde la oposición, nuestra confianza.

Todas esas contorsiones y sobreentendidos, sin embargo, hacen de la política algo comprensible, manejable y hasta habitable (no llegaremos a decir confortable). En realidad son la salsa de una forma de comunicación política más refinada que la de mentir, la hipocresía, que Carlo Michaelstaedter definía como «la mentira de la mentira»: es el miedo a que te atrapen mintiendo el combustible de la hipocresía, que es mentir sobre las motivaciones o intenciones de tu propia mentira. En un magnífico libro de la era pre-Trump (pero no mucho antes), David Runciman señalaba la diferencia entre la mentira y la hipocresía, dando a la hipocresía una dimensión más política que a la mentira, que quedaría en un espacio más privado y más circunscrito.

En opinión de Runciman, siendo mentira e hipocresía fingimientos destinados a engañar, mientras la mentira no tiene por qué derivar en un acto, en una performance (puede ser una afirmación y punto), la hipocresía es una mentira en acción, que construye una «persona», en el sentido etimológico, teatral. Porque hipocresía, al igual que persona, son términos procedentes del teatro: hypokrites era el actor en la Grecia clásica, y persona era el término latino para la máscara que portaba el actor para proyectar mejor la voz en la escena.

La hipocresía, además, y este es el factor clave, «consiste en un acto malintencionado que se disfraza para parecer bienintencionado». El homenaje que el vicio le hace a la virtud, como decía La Rochefoucauld: el hipócrita quizá no es persona íntegra y cabal, pero al menos sabe qué es serlo. Dice algo que ni cree ni siente así, pero se esfuerza en barnizarlo de virtud o, al menos, de una coloratura amable a los ojos del interlocutor. Miento si digo en la oficina que no puedo ir a trabajar por encontrarme enfermo, cuando lo que tengo es una monumental resaca. Soy un hipócrita si traslado en confianza a algún amigo del trabajo, o al jefe mismo, que es una gripe o el Covid lo que padezco, porque dejo suponer que acudir a mi puesto en mi situación puede entrañar riesgo de contagio para mis compañeros.

Miente el político con mando en plaza que dice que estuvo reunido con uno, y luego con el otro, y luego en una comida de trabajo, y luego en otra, en otro sitio y con otro comensal, mientras se desencadenaba la catástrofe y nadie tomaba decisiones. Manipula cuando recorta y publica, sin autorización, el contenido de las llamadas de meteorólogos de la Aemet al servicio de Emergencias del 112 de la Generalitat, quedándose con lo que parece disculparle y no, claro, con lo que le enfrenta a su imperdonable omisión e incompetencia. Sería un hipócrita si dijera que en esas horas clave estaba ocupándose de asuntos del más alto interés estratégico para su comunidad, cartucho que ya quemó porque fue desmentido por aquellos a quienes quería usar de coartada. Pero la hipocresía no cotiza al alza en estos tiempos, así que mejor tirar pa’lante, como dicen en Madrid. A ese atajo se le llama cinismo: decir ahora que llegó más tarde de lo que había dicho a la reunión clave donde se le esperaba y refrendarlo con pruebas, como si eso fuera un atenuante (no sé si penal, desde luego no político ni menos cívico: una desfachatez). Es el signo de los tiempos, que están cambiando.

Hay un chiste que es como una parábola de este deslizamiento de la hipocresía al cinismo, que no es cosa de chiste. Un par de amigos quedan para comer y piden chuletones. Les traen dos en una única bandeja, para que se sirvan, con la particularidad de que hay uno mucho más grande que el otro. Uno de ellos pincha con el tenedor el más grande y se lo lleva a su plato. El otro le mira indignado y le repro­cha su elección. El primero dice: «¿Que habrías hecho tú?». «Elegir el más pequeño, claro», responde. «Pues ahí lo tienes».

Por un lado tenemos la hipocresía, que regula gran parte de nuestras interacciones sociales, y por otro el factor desestabilizador que supone romper la regla con cinismo desacomplejado. El amigo que habría sido generoso se descubre como mezquino al reprocharle al otro su apetito en el doble sentido, de comer y de hacer lo que le pide el cuerpo, mientras el otro actúa por un impulso que luego no trata de disculpar, sino que defiende contra toda diplomacia: ahí lo tienes.

Ahí tienes -un gesto y un gasto inútiles, un lavado de conciencia- tus ayudas a la cooperación y a la dependencia, ahí tienes tus políticas de género y de respeto a la identidad sexual, ahí tienes tu cambio climático y tu memoria democrática, ahí tienes tu Ucrania y tu Gaza. Ahí tienes tu democracia, en una palabra, porque ya se acabó la fiesta hecha a su costa. En otro libro de Runciman posterior, publicado durante el primer mandato de Trump y titulado Así termina la democracia, el autor explica cuál es el caldo de cultivo de los populismos y las tentaciones autoritarias: que la democracia, trufada de hipocresías que los propios políticos se echan en cara unos a otros en una guerra de desgaste de suma cero, genere tanta desafección y hasta antipatía. Pero, ¿cuál es la alternativa?

Frente a la hipocresía (que dice mentira piadosa, socializadora, políticamente correcta) está el cinismo (que impone no ya la brutalidad de la selva, como una regresión al animal, sino la maldad sociopática, incívica, cruel y corrosiva, que no se da ni en la selva). ¿Es posible todavía abogar por una hipocresía sostenible?