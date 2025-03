Heautontimorúmenos es una expresión del griego antiguo que significa «el atormentador de sí mismo». La emplea Terencio el año 163 a. J. C. para titular una de sus obras y, pese a tratarse de una comedia de enredo, siempre ha sobresalido de entre el género ligero por la famosa frase «homo sum, nihil humani a me alienum puto» (soy humano y nada humano me es ajeno) que pronuncia Cremes, uno de sus personajes. Tanto es así que Unamuno encabeza su ensayo «Del sentimiento trágico de la vida» (1913) con dicha frase, aunque corrigiéndola ligeramente: «nullum hominem a me alienum puto» (a ningún otro estimo extraño).

¡Alto ahí, no se me vayan, por favor! Me doy cuenta de que este arranque de la columna no anuncia nada bueno, parece la clase aburrida de un profesor (que es lo que soy). Pues sí y no. Porque lo que viene a decir es que el arte, cualquiera que sea su nivel cultural, se basa en la vida y nos capta porque hacemos nuestras las situaciones, las emociones y las ideas de las personas que aparecen en sus creaciones. Esta es la razón por la que siempre he respetado los distintos niveles culturales a los que podemos asignar una obra, desde Tristán e Iseo hasta el último culebrón pasando por Heautontimorúmenos. Ya lo decía Hegel (Estética, 1832): «El arte nos procura … la experiencia de la vida real, nos transporta a situaciones que nuestra experiencia personal no nos permite conocer, pero gracias a la parte que tomamos en lo que les sucede a otros personajes, llegamos a ser capaces de sentir más profundamente lo que ocurre en el interior de nosotros mismos.»

Vuelvo a Terencio. El título «El atormentador de sí mismo» alude a los remordimientos de Menedemo, anciano padre duro y avaro, que se lamenta de no haber sabido tratar a su hijo Clinias, el cual se enrola en el ejército para huir de él; mientras tanto, su vecino el anciano Cremes, padre de Clitifón, amigo de Clinias, le permite desarrollarse libremente aunque contraiga una relación con la cortesana Baquis.

Pero a propósito de «humano» existe otra perspectiva, la de Nietzsche en «Humano, demasiado humano», subtitulada «Un libro para pensadores libres», el cual influyó en autores como Heidegger, Foucault o Vattimo. Se trata de una obra decisiva en la trayectoria biográfica de Nietzsche porque supone la ruptura, la liberación y la iluminación filosóficas, que le permitirán inaugurar sus andaduras como filósofo independiente. Con este escrito, consumará su distanciamiento del mundo de su amigo Wagner, a pesar de su fascinación por «Parsifal», para emprender la labor que le acompañará el resto de su vida: la crítica de la modernidad y el consiguiente nihilismo. Para Nietzsche, «Menschliches, Allzumenschliches» es un «monumento a una crisis» con el que se libera de lo que no pertenecía a su naturaleza y da comienzo lo que la crítica ha caracterizado como su periodo más creativo, con la formulación de la figura del espíritu libre.

Se estarán preguntando por qué les cuento todo esto. Pues porque nuestra cultura se encuentra en una encrucijada en la que compiten lo humano que se reconoce en el otro y lo humano individual, vale decir, la hombría masculina o femenina. Se nos pide que comulguemos con ruedas de molino, que nos pongamos en el lugar de los que debieron prevenir la dana del 29-O, y no lo hicieron, al tiempo que nos quieren convencer de que obraron valientemente afrontando las consecuencias de la catástrofe. Ya he dicho en alguna columna anterior que Mazón me parece un personaje patético, que no ha podido explicar dónde estuvo entre las seis y las ocho de aquella tarde ni podrá hacerlo nunca: aplicando la regla de Heautontimorúmenos, se le podría perdonar. Pero al mismo tiempo, lejos de apartarse de la gestión pública, se obstina en dirigir lo que llama la reconstrucción, cuando todos los ciudadanos valencianos comprobamos que no se ha hecho casi nada y que se está mareando la perdiz. Hasta el empresario Juan Roig se queja, con más razón que un santo. Sospechamos las razones de este empecinamiento, que solo podría avalar «un inocente que alcanza la sabiduría a través de la compasión» como dice el libreto del Parsifal. Lamentablemente nuestro personaje nunca emulará al tenor que canta Parsifal, pues no deja de ser un figurante del festival de Benidorm, ni inocente ni independiente.