Rovira i Ordaz: 13 Rue del Percebe

Recorden vostès ‘El Resplandor’, la pel·lícula d’Stanley Kubrick? Doncs, el tàndem format per José Antonio Rovira (conseller d’Educació) i Vicente Ordaz (director d’À Punt) guarda un paral·lel amb les xiquetes bessones d’una de les seqüències més icòniques del cinema de terror: aquella en què, agafades de la mà, li diuen al xiquet que vaga pels passadissos deserts de l’hotel: «Vine a jugar amb nosaltres... per a sempre... per a sempre...». El propòsit de Rovira i Ordaz d’extirpar el valencià de l’escola i de la tele és tan malvat com el de les dues germanes, i provoca el mateix neguit que sentia l’espectador al mirar el rostre sinistre de les bessones.

Rovira, que dedica més temps a maquinar contra el valencià que a dirigir la conselleria, ha descobert de sobte que l’escopinyada de la consulta sobre la llengua li ha caigut en tota la cara. Quant a Ordaz, que «per guanyar audiència» pretén augmentar la presència del castellà a la ràdio i televisió, per posar-li més sabor al caldo de l’argument afegeix que portava el fill a un centre internacional privat «para que no pierda el tiempo con el valenciano». Rovira i Ordaz tenen dret a pensar així, però això els inhabilita per als càrrecs que ostenten.

Ja sé que comparar Rovira i Ordaz amb les bessones d‘«El Resplandor» és molt depriment. Per a les bessones. Però dubte que la comparació siga una hipèrbole. Com que semblen personatges extrets de 13 Rue del Percebe, ignoren que la gent estima el valencià molt més del que ells creuen. A propòsit: Bola de Drac, programa infantil que Canal 9 emetia fa 30 anys, era molt vist a la Vega Baixa i fins i tot en zones d’Albacete i Múrcia. Mirant aquest programa l’alumnat d’Oriola aprenia el valencià tant com a l’escola. En resum: Rovira i Ordaz, un duet amb vides paral·leles, dos furóncols que haurien de ser extirpats de les seues responsabilitats, dos rebordonits amb competències distintes que acaben units per un mateix objectiu: extingir el valencià... per a sempre... per a sempre...