Per fi ho han fet!

Mazón junt amb la consellera Merino, en l'anunci de l'acord amb Vox pels pressupostos. / L-EMV

Mira, almenys ja no hi haurà més malentesos i tothom sabrà a què atendre’ns quan fem crítica política fonamentada al 'Molt Poc' Honorable president de la Generalitat Valenciana. Ja han ”ensenyat la poteta“ pactant els pressupostos amb la ultradreta.

Si fem una traducció ràpida del que vol dir aquest pacte ens trobarem que:

- S’han acabat les poques polítiques de foment de la igualtat entre dones i homes.

- Començarem a veure campanyes més o menys encobertes per al foment de la natalitat.

- El model de gestió, en general, serà el de la Comunitat de Madrid, amb tot el que això comporta.

- Veurem rebaixes d’impostos a les grans fortunes i un augment dels mateixos a la gent amb menys capacitat econòmica.

- Negacionisme del canvi climàtic i de totes les seues conseqüències.

- Supressió de fons per als serveis públics com la sanitat o l’educació en favor d’un augment dels diners per a l’educació i la sanitat privada.

- Rebuig frontal a la política migratòria del govern espanyol i al Pacte Verd Europeu.

- Acusacions a tota l’oposició política (PSPV i Compromís) d’encendre els carrers amb manifestacions i acusacions contra la seua no gestió de la DANA.

- Etc.

Segurament hi haurà més conseqüències, però ara no em venen al cap. No per haver tardat era una notícia inesperada. El tacticisme de Mazón per a sobreviure políticament podria ser encomiable, si no fora perquè per la seua ineficàcia i absència el dia de la dana van morir dues-centes vint-i-quatre persones i altres tres estan desaparegudes.

La jutgessa que porta el cas ha delimitat les competències i, malgrat que ell i el seu partit s’entesten a derivar les responsabilitats cap al govern central, en forma de falta d’infraestructures i altres arguments sense recorregut creïble, el que és ben cert és que, reeditant l’anomenat “pacte de la servilleta” amb la ultradreta per tal d’aprovar els pressupostos, s’allunya dels postulats teòrics de Feijóo.

El Mazón desaparegut fins ara a actes fallers vol aplegar com a president, com a mínim fins a juliol i, d’aquesta manera, assegurar-se el sou vitalici com a expresident de la Generalitat. A hores d’ara, ja no crec que li puga interessar res més que no siga això.

I, per a fer-ho realitat necessita aprovar els pressupostos a qualsevol preu, tot i que siga amb els vots de la ultradreta que, d’aquesta manera, aconsegueix imposar la seua agenda. Però els “dolents i agitadors” són Compromís i el PSPV per fer la seua feina d’oposició i control al govern.

Ens prenen a la ciutadania com a gent que només aprofita per a anar a dipositar els vots a les urnes i poc més. No creuen en la capacitat de mobilització ciutadana quan les decisions que prenen (o les que no prenen) no ens agraden, i per això mostrem el nostre rebuig eixint al carrer demanant dimissions i convocatòria de noves eleccions.

Ens tenen por i, ni se n'aniran, ni convocaran eleccions anticipades perquè tenen por de perdre-les pel nostre lògic enuig amb la seua forma de ¿gestionar? la barrancada d’octubre.

Vull recordar que encara no sabem el que va fer el 'Molt Poc' Honorable a les primeres hores de la barrancada mentre ja hi havia gent ofegada i ofegant-se. Encara no ens ho ha explicat, perquè fins ara només ha canviat versions i mentit.

El pacte de supervivència amb la ultradreta era d'esperar per tal de no ser titllat d’anar-se’n sense pressupostos aprovats. I al temps, li planta cara a Feijóo i, també li marca l’agenda tant si se’n va en juliol, com si es queda.

Senzillament, Mazón ha volgut fer-se valdre tot i les seues absències i dins de la seua total vulnerabilitat. I si el preu a pagar era assolir l’agenda de la ultradreta per tirar endavant els pressupostos, ho ha fet sense cap pega. Escrúpols? Per què?

Després ens preguntem sobre l’auge de l'extrema dreta i les poques línies roges que NO se li fiquen per part de l’anomenada per alguna gent com a “dreta civilitzada”. Si el model d’aquesta dreta és Mazón, ja veiem que ni línies roges, ni nassos... a practicar la supervivència política i interessada i a córrer...

I, encara hi ha gent que no vol la seua dimissió? Ben alt i ben clar Mazón dimissió!!!