Mompó i la tristor de votar

Carlos Mazón i Vicente Mompó en Carcaixent. / Agustí Perales Iborra

Passades les falles i després de passades dues setmanes des de la consulta tendenciosa sobre el valencià, el resultat ha sigut una bufetada de realitat per a Mazón, Rovira i la seua tropa: les famílies han tombat la tria perversa (pactada i propiciada per Vox) amb tota la dignitat i l’alegria, amb la força de la raó, la mobilització i el trellat. El valencià obri portes i no les tanca. El valencià ens uneix i no ens separa.

Benvolgut Mompó, vosté sap que ha donat suport a una mesura revengista amb aparent corfa democràtica que pretenia convertir en anatema i conflicte el valencià? Diu Bibiana Collado: “Mai ha sigut tan trist votar”. Sincerament, calia fer açò, disfressat de “perversa” llibertat, per a condemnar la llengua a una posició cada vegada més residual? Benvolgut Mompó, tot i reconéixer-li cert valencianisme, tingué l’ocasió d’oposar-se a la consulta en el seu moment i als fanàtics de l’abolició de la llei del plurilingüisme, i no ho ha fet. Perquè el desori vindrà ara quan comence l'admissió d’alumnat! Ho diuen tots els equips directius. Com garantiran que es faça efectiva eixa elecció, que no atendrà criteris pedagògics?

Sorprén que parle de tria en “democràcia i sense imposicions”, sobretot perquè eixa matraca ens l'ha venuda PP i VOX des que anunciaren la llei el 2024. De veres que el valencià ací s'imposa? Quina és la llengua de la judicatura, del Consell, de Mazón, de l'exèrcit, de l'Administració, dels mitjans...? Li he de recordar el tracte a la senyora Català, disculpant-se pel “defecto de hablar valenciano” i a vosté mateix, increpat i xiulat per usar el valencià?

Tristor, benvolgut Mompó quan afirma que el valencià imposat espanta l’alumnat! Jo soc mestra: creu que no espanten les matemàtiques, l’educació física o el castellà?

Mazón ací sí ha aparegut per a signar la sentència de mort de l’AVL i la supressió de la promoció del valencià

Afirmar que “Els castellanoparlants han de conéixer bé el valencià i els valencianoparlants tindre un desenvolupament en castellà” i defendre la consulta no és un exercici de cinisme? Quanta gent, que no siga valencianoparlant, tot i haver estudiat l’assignatura de valencià, és capaç de fer un discurs íntegrament en valencià? Vosté i jo en tant que valencianoparlants podem fer-ho en les dues llengües, però hi ha alumnat que no té eixa sort (i competència)! Per què no treballem perquè tot l’alumnat independentment del seu origen haja de conéixer i usar bé les dues? Com diu Gemma Pasqual “la llengua és un dret, i els drets no es voten, es garanteixen”!

Però, què hem d’esperar si l’actitud de Mazón des del 29 d’octubre és amagar-se, mentir i provocar vergonya. Què cal esperar, si el pitjor dia en els últims 40 anys, no hi estaven! Hem d’esperar ara que es mullen pel valencià, quan no en diuen ni una paraula?

Per altra banda, parla d'una terra “dual” des de Jaume I. Li aconselle que repasse la història i vorà que no ha sigut cap arcàdia. Esta “dualitat” ha tingut un preu molt alt, tot i que gràcies a famílies com la seua i com la meua, que han mantingut el valencià malgrat la pressió externa, ha resistit. Ja li avance que ni el seu partit ni el soci de l’odi podrà amb este poble que s’alça i es defén quan l’ataquen.

Al final, s’enreda quan parla de models i proximitat, i ni vostè ni jo som filòlegs. Hi ha gent experta que treballa dia rere dia, junt amb les universitats, i que fixen i promouen la nostra llengua. No és millor que els experts parlen d’estes coses? Vosté s’atreviria a parlar així del tractament del càncer? Què en sap vosté? Faria el mateix amb la llengua espanyola? Seria una proposta ridícula. El valencià no té el mateix dret a ser una llengua de prestigi com les altres?.

Qui maltracta i menysprea el valencià, i per extensió l’educació, no mereix ser representant públic.

Quina tristor benvolgut Mompó per l’aprovació dels nous pressupostos. Mazón ací SÍ ha aparegut per a signar la sentència de mort de l'AVL i la supressió de la promoció del valencià.

Tristor, benvolgut Mompó de vore com s’abracen ara al discurs racista, xenòfob, acientífic i valencianòfob, per salvar a qui no mereix el títol d’honorable ja.

Tristor i vergonya, Sr. Mompó.