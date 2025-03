El futuro que se nos viene

Soldados indonesios en Yakarta. / AP

Escribo este artículo como si fuera uno de tantos anuncios que con su lenguaje, nos presentan una realidad que no es, nos envuelven en un almíbar que enmascara y recubre miserias varias. Usaré la técnica de paréntesis aclaratorios, para de esa forma, volver a poner la realidad en su sitio y limpiar la capa de almíbar. Entre esos «tantos anuncios» he elegido el de una empresa que produce piezas metálicas (armamento)* y que tan bien está yendo (muchas guerras)*, tanto en el terreno (garantiza muertes)* como en la bolsa (ganancias multimillonarias)*.

«Unimos a las personas (soldados)* para darles una vida mejor (matamos gente)*».

Nos gusta cuidar de nuestros clientes (países en conflicto)* por lo que nos volcamos en una atención perfecta y personalizada (cada conflicto tiene su tipo de armas)*. Nuestra eficiencia se basa en la respuesta exhaustiva (nos metemos en todos los conflictos)* para gestionar y satisfacer las expectativas (matar el máximo de contrarios)* de los clientes (países en conflicto)*. Atendemos 24 horas (las guerras no paran)*, y si por cualquier motivo, nuestra ausencia se alarga más de lo debido (las guerras no acaban cuando uno quiere)*, te enviamos un mensaje automático.

Para clientes especiales («Tercer Mundo»)* o que lleven mucho tiempo con nosotros (Israel, Marruecos,..), tenemos descuentos tipo 2x1 en la próxima compra (de material militar)*. Al realizar tu pedido (de armas)*, te unes a una gran familia (empresas armamentistas)* en la que nos esforzamos al máximo para que todo salga perfecto (mates a mucha gente)* y quieras quedarte mucho tiempo con nosotros (que no acaben las guerras)*.

Cada cierto tiempo contactamos con los clientes porque nos gusta saber (espionaje, dicen)* si tienen alguna duda por resolver (si mataron según lo previsto)* sobre nuestros productos (armas)*. Así mismo, estas consultas nos permiten reactivar (reanudar conflictos)* de clientes (países)* que estaban inactivos (no tenían ninguna guerra en marcha)*. Nuestro tono amigable (amenazamos si no compras)*, combinado con la urgencia (pararse a pensar, a meditar, es peor)*, puede ser el impulso que los clientes necesitan para realizar una buena compra (más mortífera)*.

En el mundo actual, un cliente satisfecho (ha matado a muchos)* no sólo es leal (volverá a matar)*, sino que también es un poderoso embajador de nuestros productos (mostrará las armas al vecino)*, atrayendo nuevas oportunidades (nuevos conflictos)*, y así, a medida que crece la base de clientes (conflictos)*, ofrecer una atención personalizada y cercana (maniobras militares)* se vuelve indispensable.

La innovación e investigación (para matar)* es el motor de nuestro presente y futuro (militarizado)*. Por eso, apostamos por desarrollar tecnología y productos propios (sabemos cuánto matan)*, creando un gran equipo dedicado a (matar gente)*, generar conocimiento (inventar nuevas armas)*, y liderar el sector (de muerte y destrucción)*.

La complejidad y constante evolución de nuestros productos (tecnología militar)*, te ofrecen una oportunidad continua de aprendizaje y crecimiento (para matar)*. Estamos en una emocionante etapa de expansión (más guerra, y por tanto más negocio)*, de transformación (el dinero público pasará a nuestros bolsillos)*, y buscamos talentos (gente sin conciencia)* que quieran crecer con nosotros (para asesinar en masa, sin consecuencias punitivas)*

Te ofrecemos una formación y aprendizaje continuo (no paramos de renovar el armamento)*, un entorno amigable y de compañerismo (siempre que no sea el enemigo)*, una carrera internacional (hay conflictos en todo el mundo)*, un salario competitivo (sólo en Europa disponemos de 800.000 millones)*, un excelente plan de pensiones (si no te matan antes)*, conocerás importantes personas de la industria y el comercio (de armas, por supuesto)*

¿A qué esperas? (¡Empieza a matar ya!)*

Si te gustan los retos (obedecer sin rechistar)*, trabajar en equipo (junto a otros como tú)* buen ambiente (sin remordimientos)* y tienes una actitud de mejora continua (fabricar mejor para matar más)*, ¡Nos encantaría conocerte! (Gracias pero no)*.