Supremacía presupuestaria

Susana Camarero y Carlos Mazón, en la reunión del Consell. / E.P./J.G.

Resulta que aún podía ser peor. Un día nos desgarramos con todo lo que se va conociendo de la infinita catástrofe y al siguiente el PP se abraza a los ultras para apuntalar los restos de una legislatura sin crédito ensombreciendo, todavía más, la política.

Los presupuestos son el instrumento de que dispone un gobierno para ejecutar su programa político a través de la gestión pública. Cierto es que, en los sistemas parlamentarios, la negociación y el pacto suelen ser necesarios para formar mayorías en las asambleas legislativas. El fondo de esto es si se trata de un acuerdo realmente representativo de la sociedad. Es decir, si responde o no a la voluntad del pueblo valenciano, más allá de la suma de escaños. Entre otras cosas, porque la desastrosa gestión el 29 de octubre lo cambió todo, aunque no lo quieran admitir, y porque el ideario ultraderechista no tiene nada que ver con lo que se votó de forma mayoritaria en mayo 2023 (ni siquiera formaba parte de la propuesta programática del Partido Popular).

El acuerdo dando pábulo a las premisas de un partido como Vox, sencillamente asusta. Entre las claves narrativas del ideario ultra, asumidas sin recato por el PP, se encuentran postulados claramente contrarios a los valores más esenciales de la democracia como son los Derechos Humanos cuando hablan de política migratoria; o derechos protegidos constitucionalmente como el ejercicio de la acción sindical. Sin olvidar ese sutil desprecio hacia la lengua propia, también protegida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Es inconcebible presuponer que la sociedad valenciana comparta el supremacismo político que se ha rubricado a través de un arreglo presupuestario. Porque este es un pueblo con identidad, pero con una mirada tolerante, integradora y solidaria sobradamente acreditada; que cree en la autonomía; que cuando lo ponen a prueba sale y vota a favor del valenciano; que no merece que la extrema derecha escriba su futuro y el PP lo deje fuera de la razón política. Ahora sabemos que salieron del Consell pero no dejaron de tener conexión. Hoy, los decibelios de la política in crescendo.