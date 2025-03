Sin agua, sin agricultores

Un agricultor realiza tareas en una explotación de frutas devastada por la dana en Utiel. / Fernando Bustamante

Acabamos de conmemorar el Día Mundial del Agua con muchos actos y discursos, pero la mejor manera de celebrarlo sería con decisiones políticas, basadas en los expertos, que permitieran garantizar suficiente agua y precios dignos en el campo.

El agua es esencial para generar vida en el medio rural. Sin agua, tengámoslo claro, no habrá agricultores en el futuro, y más con la evolución climática que estamos atravesando. Es lamentable que en un país como España aún queden tantas zonas agrarias por modernizar sus infraestructuras de riego, como muchos sectores de la Acequia Real del Júcar que en algunos casos no están ni siquiera proyectados. Desde la firma del convenio de Alarcón han transcurrido muchos años, pero ahí siguen unas obras inacabables que parece que estemos construyendo las pirámides de Egipto.

Es preciso construir más infraestructuras que almacenen, retengan y compartan el agua entre cuencas. No solo presas y pantanos; también balsas, azudes y actuaciones inteligentes que con poco esfuerzo e impacto aporten soluciones eficaces. Con una pequeña parte del agua de lluvia que no pudimos recoger en la dana o en las últimas borrascas, tendríamos más que de sobra para revitalizar las áreas de secano donde cayó y evitar que los pocos agricultores y ganaderos que aguantan no se vayan en estampida. Basta recordar, por ejemplo, que el pasado verano hubo que llevar cubas a Els Ports y otras comarcas para salvar el ganado y ahora, por falta de infraestructuras, hemos vuelto a dejar que el agua se vaya al mar.

El envejecimiento de la población agraria, el despoblamiento de los pueblos, el aumento desaforado de la fauna salvaje y la desilusión que generan las políticas agrarias de la Comisión Europea que expulsan a los agricultores de sus tierras puede constituir el gran desafío del siglo XXI. Con una amenaza muy clara: quien se va del campo no vuelve.

El agua es el oro de las próximas décadas y los gobiernos que no apoyen al sector agrario con hechos, que es lo que realmente necesita, están condenando a toda la sociedad al fracaso. La Unión Europea debe decidir si quiere soberanía alimentaria o no. El mensaje de una organización profesional agraria como AVA-Asaja es más vale prevenir que curar y más vale tener los pies en tierra, realidades, que en el aire, espejismos.