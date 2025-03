Arriba el telón

Representacion del espectáculo 'El principito'. / E.P.

La desigualdad entre mujeres y hombres se comprueba de manera objetiva a partir de los indicadores relacionados con la brecha salarial, los índices de empleabilidad, la conciliación laboral o la permanencia en el paro de larga duración. El ámbito de las artes escénicas no es una excepción en el contexto general de estas desigualdades. De ahí que sean tan relevantes los estudios para detectar dónde estamos y hacia donde hay que avanzar a fin de conseguir la paridad. Constatar la importancia de tales informes no sería noticia si no se hubiera presentado, el pasado 21 de marzo en Madrid, el tercer estudio coeditado por Clásicas y Modernas y la Fundación SGAE sobre la presencia de creadoras y directoras en las programaciones de los teatros públicos de gestión estatal o autonómica. El estudio ha sido dirigido por Nieves Mateo y Mariana Carballal y ha contado con el soporte técnico de Soraya Sánchez Albardíaz. En esta ocasión se ha analizado la temporada 2023/2024 desde la comparativa del último estudio 2018/2019 que arrastra el plus de dificultad que la pandemia añadió a las empresas de este sector cultural.

Desafortunadamente no se observa un cambio significativo, aunque se aprecie una evolución creciente en la comparativa con los estudios de temporadas anteriores. Del total de los 645 espectáculos analizados en los recintos estatales y autonómicos, el 25% es escrito por mujeres, el 31% son directoras y el 34% dramaturgas, versionistas o adaptadoras. En cuanto a la composición musical los datos reflejan un 12% de compositoras y un 13% de directoras musicales. Solo en la coreografía se mantiene el 50% de los años anteriores. Estos datos refuerzan la necesidad de incorporar buenas prácticas en las modalidades de teatro, música, danza, circo, ópera y zarzuela aplicando el principio de igualdad en el que las mujeres no supongan un porcentaje inferior al 40%. Recomendaciones que Clásicas y Modernas, con Margarita Borja al frente, impulsó programando las Temporadas en Igualdad y los Encuentros de Mujeres de Escena en Igualdad según el modelo de acción desarrollado en Francia en 2015.

Cabe destacar que el informe excluye las obras que pertenecen a algún ciclo específico como son las fechas conmemorativas al 8 de marzo o al 25 de noviembre. Únicamente se han tenido en cuenta las que forman parte de la programación habitual del recinto escénico. De no haber sido así, habría pervertido los resultados y dado una imagen errónea de la realidad que viven las mujeres de escena. De nuevo queda en evidencia que la igualdad efectiva en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual (artículo 26 de la LO3/2007) dista mucho de conseguirse en el ámbito de las artes escénicas. Sacar a la luz la desigualdad de facto que aún existe en este sector, es parte del mérito de este estudio que se alza como una voz crítica ante una situación estancada que hay que desbloquear para que, más pronto que tarde, al alzarse el telón la igualdad haya dejado de ser una quimera.