La democràcia soc jo!

Donald Trump i Benjamin Netanyahu. / E.P.

Aquesta sembla ser la màxima que fan servir dos mandataris mundials, tots dos condemnats, però que estan al front dels seus països i, d’alguna manera, també del món. El primer és un genocida condemnat per la Cort Internacional i que ell, òbviament, no reconeix. M’estic referint, com tothom es pot imaginar a Netanyahu, que, amb la tornada de Trump que és l’altre dirigent del qual parle, ha pres ales per a afermar el seu poder sobre Gaza i sobre Cisjordània.

Fa uns mesos, quan Trump afirmava que volia expulsar al poble palestí de Gaza per a construir un enorme ressort com si fora Florida, vam pensar que era una de les seues fanfarronades habituals. Però anem veient com amb la connivència amb Netanyahu, que s’està passant pel forro la treva aconseguida amb els gihadistes de Hamàs, el poble palestí de Gaza és expulsat del seu territori. I, com deia fa uns dies un tertulià a la ràdio, sembla que Netanyahu li està fent la feina bruta a Trump perquè aquest porte a terme la seua fanfarronada i acabe convertint (o almenys intentant-ho) la franja en un ressort.

Sense oblidar que el conflicte en Gaza va néixer amb el brutal atac dels gihadistes de Hamàs contra Israel, no podem perdre de vista que l'exèrcit israelià és un dels millor armats del món i que lluiten David contra Goliat. Però d’aquí a voler expulsar al poble palestí de les seues terres perquè vinga un mandatari polític que entén la gestió de la democràcia com si gestionara els seus negocis, i vulga plantar a aquelles terres que no li pertanyen un ressort en orient, hi ha un bon tros.

El poble palestí té dret a viure i defensar les seues terres tant a Gaza com a Cisjordània i no té per què ser assassinat ni expulsat per les dèries de dos éssers amb deliris de grandesa. I curiosament, els dos amb condemnes judicials fermes. I jo em pregunte, serà per això que tots dos s’entenen tan bé?

Com podem comprovar les ànsies expansionistes dels dos són molt evidents i les de Trump van molt més enllà perquè a més vol annexionar-se Groenlàndia que pertany a Dinamarca. I el “senyor” es queda més ample que llarg. Com si el poble danés no tinguera dret d’opinió sobre el seu propi territori.

Però a banda de les seues ànsies expansionistes, el que més ràbia em fa, és que crea escola política amb la seua forma de fatxenderia política de l'“estàs amb mi o contra mi”.

I no cal eixir de l’Estat Espanyol per a comprovar-ho. Sols cal mirar a la Comunitat de Madrid i a la seua presidenta i la forma en la qual governa. És, senzillament, una mala còpia del Trumpisme més groller. On tot es podria resumir en treure impostos a la classe més rica i carregar aquests a les més vulnerables. Això sense comptar amb els negocis i tripijocs familiars que els han permés enriquir-se encara més.

Han volgut exercir tots dos, com també Putin i algun altre més, com a monarques absolutistes fent seua la frase de Lluís XIV “L’estat soc jo” i han canviat la paraula “Estat” per la de “Democràcia”, però l’essència és exactament la mateixa: Identificar la democràcia amb el “seu molt particular” model de democràcia.

Ells dicten el que és o no democràtic, i per això expulsar a gent que està legalment als EUA ara es pot fer. De la mateixa manera que es pot expulsar al poble palestí de les seues terres de Gaza i també de Cisjordània. Tots dos per la força bruta però amb l’objectiu final complert: Expulsions massives dels territoris de persones que a ells els resulten poc grates per ser dos xenòfobs.

Per a mi no hi ha moltes més explicacions. Aquesta i el seu narcisisme polític i personal elevat a l’enèsima potència, per descomptat.

Amb aquest trist panorama internacional i, sobretot poc humanitari, s’estan construint democràcies a mida oblidant els drets humans i les convencions internacionals.

Trist, molt trist, però també molt real.